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Redacción Deportes, 22 nov (EFE).- El Madrid CFF se impuso (0-3) en su visita al Costa Adeje Tenerife, en un duelo directo por los puestos de cabeza, y con los tres puntos consiguió encaramarse provisionalmente a la cuarta posición de la Liga F después de doce jornadas.

No llegaban en su mejor momento las de José Luis Sánchez Vera, después de solo una victoria en sus últimos seis partidos de Liga y de ser eliminadas en la Copa de la Reina por el Argual, de La Palma. El Tenerife las había igualado en la clasificación del torneo doméstico, tras sumar 15 de los últimos 18 puntos posibles.

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Sin embargo, el encuentro se puso de cara para el Madrid nada más cumplirse el primer cuarto de hora. Elba agarró a Ubamba cuando se dirigía hacia la portería tras un pase en profundidad y la colegiada le mostró tarjeta amarilla. Acto seguido, el videoarbitraje decidió revisar la acción, y cambió el color de la amonestación a rojo, considerando que la defensa del Tenerife era la última jugadora.

Las de Yerai Martín tenían por delante, por tanto, más de 70 minutos con una mujer menos. El Madrid se fue creciendo, explotando la velocidad de sus dos delanteras, como en la acción que había terminado en la expulsión, y finalmente llegó su primer gol.

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En el minuto 27, Sakina arrancó por la derecha, alcanzó prácticamente la línea de fondo y puso el centro al corazón del área pequeña para que Ubamba rematara con todo ante una Noelia Ramos que se hizo daño en esa acción. Era el 0-1.

El Madrid CFF siguió acumulando ocasiones antes del descanso, sobre todo desde las botas de Konan y Ubamba gracias a su explosividad. No obstante, ampliaron su ventaja en el marcador gracias a un golazo por la escuadra de Emilie Holt, desde la esquina izquierda del área, en el tiempo añadido de la primera mitad.

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Sentó bien al Tenerife la charla de Yerai Martín en el descanso. Las locales tuvieron sus mejores opciones en el primer tramo de la segunda mitad, con buenos acercamientos en forma de centros al área y a balón parado que, sin embargo, no consiguieron convertir en goles.

Esa dinámica la cortó de raíz el Madrid en el minuto 68, con el 0-3. En un nuevo contragolpe, el arma más peligrosa de las de Sánchez Vera, Konan empujó hacia la red un pase de la muerte desde la derecha de Ubamba, quien había anotado el primer gol.

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A pesar del empuje del Tenerife en los últimos minutos, no consiguió maquillar el resultado, y a punto estuvieron las visitantes en varias ocasiones de ampliar todavía más la goleada.

Así, el Madrid CFF alcanza la ventana FIFA cuarto provisionalmente, con 20 y mejores sensaciones tras la eliminación copera. El Costa Adeje Tenerife, por su parte, llega al segundo parón de selecciones de la temporada en sexta posición en la Liga F, con 17 puntos. La competición doméstica española no se reanudará hasta el día 8 de diciembre.

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- Ficha técnica:

0 - Costa Adeje Tenerife: Noelia Ramos; Aleksandra, Cinta Rodríguez, Elba, Patri Gavira (Alba Manrique, min. 76), Violeta Quiles (Pisco, min. 67); Ari Mingueza (Noelia Salazar, min. 46), Henar, Zamanian (Iratxe Pérez, min. 76); Gramaglia (Marina Martí, min. 46) y Natalia Padilla.

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3 - Madrid CFF: Paola Ulloa; Sandra Villafañe, Kate Taylor (Monica, min. 85), Lejeune, Raiderlin Carrasco; Marina Rivas, Sakina (Paula León, min. 85), Ana González (Alejandra Gómez, min. 76), Emilie Holt; Konan (Alba Ruiz, min. 70) y Ubamba (Bebe, min. 76).

Goles: 0-1, min. 27: Ubamba. 0-2, min. 45+1: Emilie Holt. 0-3, min. 68: Konan.

Árbitra: Zulema González González (C. Gallego). Expulsó con tarjeta roja directa a la local Elba (min. 16) por agarrar a Ubamba siendo la última defensa. Amonestó con tarjeta amarilla a la local Patri Gavira (min. 58) y a las visitantes Emilie Holt (min. 77), Sandra Villafañe (min. 84) y Alba Ruiz (min. 92).

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Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga F, disputado en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. EFE