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Gijón, 22 nov (EFE).- Las Palmas se impuso este domingo en El Molinón al Sporting (0-2) con un gol de Loiodice en un córner en el minuto 35 y otro de Miyashiro que sentenció el duelo en una contra en el 81 y profundizó en la crisis del equipo asturiano en su propio feudo.

En un partido en el que los locales dispusieron de las primeras ocasiones, el Sporting salió con más control del balón y avisó en el minuto 9 con una ocasión de Jorge Sáenz, que, solo ante el portero tras robar un balón en la frontal, envió su disparo fuera.

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Poco después, Iosifov culminó una transición con un remate que el árbitro anuló por una falta previa de Ferrari, que poco después protagonizó una caída en el área en una pugna con Kirian por la que los locales pidieron penalti, pero ni el colegiado ni el VAR en última instancia señalaron como punible.

Las Palmas fue ganando presencia a partir de la media hora de juego, con un remate manso de Fuster desde el interior del área que atrapó Yáñez y que sirvió como primer aviso.

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Pocos minutos después, el conjunto visitante se adelantó en el marcador tras un córner sacado en corto en el que Iván Jaime prolongó el balón al corazón del área, donde Loiodice, sin marca, definió con un tiro cruzado con precisión, lejos del alcance del meta local.

Los visitantes finalizaron mejor el primer tiempo que sus rivales y pudieron ampliar su ventaja antes del descanso con una contra que Iván Jaime no acertó a aprovechar y remató fuera.

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El inicio del segundo tiempo contó de nuevo con una irrupción destacada de los gijoneses, que en apenas segundos sumaron su primera ocasión con un remate de cabeza de Iosifov desde el interior del área pequeña que se fue muy desviado.

Un efecto efervescente, pues el conjunto grancanario respondió de inmediato con un remate de Miyashiro, solo en el segundo palo, que se fue directo al exterior de la red y desaprovechó un preciso centro de un Iván Jaime que se erigía como protagonista.

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El Sporting adelantó líneas en busca del empate, aunque sin claridad en los últimos metros, mientras que Las Palmas esperó replegado alguna opción a la contra, algo que pudo ejecutar en el minuto 81 con la sentencia del partido. Iván Jaime corrió a campo abierto hasta llegar al área rival y asistió a Miyashiro, que definió a placer y firmó el definitivo 0-2.

Con este resultado, el Sporting suma su cuarta derrota de la temporada en El Molinón y ambos equipos quedan igualados a puntos, a tan solo uno de distancia de los puestos de promoción de ascenso, con el conjunto canario ahora por delante en la clasificación.

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- Ficha técnica:

0 - Sporting: Yáñez; Rosas, Duñabeitia (Gularte, m. 67), Jorge Sáenz, Cuenca; Iosifov (Conde, m.75), Nacho Martín (Bruno. m. 75), Matabuena (Guillamón, m. 67), Enol Prendes (Loum,m.60), Gaspar Campos y Ferrari.

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2 - Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Álex Suárez, Herzog, Adrián Rodríguez (Marvin, m. 67), Kirian, Loiodice (Iñaki González, m. 83), Iván Jaime, Fuster (Acimovic, m. 88), Miyashiro (Elías Romero, m.83) y Jesé (Jefté, m. 67).

Goles: 0-1, m.35: Loiodice. 0-2, m.81: Miyashiro.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo. Amonestó a los locales Ferrari (m. 30), Enol Prendes (mi.49), Nacho Martín (m. 50), Gaspar Campos (m. 53) y Rosas (m. 57), y a los visitantes Jesé (m. 37), Fuster (m. 66), Pezzolesi (m. 70) y Álex Suárez (m. 83).

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Incidencias: partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio El Molinón ante 20.906 espectadores. EFE

dsl/lj/ism