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Madrid, 21 nov (EFE).- El escritor novel Tom Liberty -seudónimo para mantenerse en el anonimato- debuta con 'Agnès y la felicidad' (Planeta), una historia de amor donde "los finales tristes quedan olvidados" y los "cuentos de hadas se cumplen".

Esta novela cuenta la historia de Sam Calloway, un escritor de éxito londinense que, tras haber sufrido un desengaño amoroso, se retira a Chaumont, un pueblo de Francia para reencontrar la escritura y la felicidad. Allí se topará con Agnès, una mujer cuya gran coraza parece romperse a medida que se acercan. Pero una mentira y un osito de gominola que se populariza en redes sociales tambalearán el mundo idílico de Sam.

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"Las partes buenas de la vida deben parecer cuentos de hadas, exijo que lo sean. Creo en la bondad, en la felicidad de las pequeñas cosas y en el efecto mariposa. Puestos a escribir esta novela, quería que dejara un buen sabor de boca. El cuento de hadas se ha ridiculizado, yo lo reivindico", ha descrito el escritor en una entrevista a EFE.

Con esta historia, Liberty se pone en la piel de un escritor de éxito que, sin embargo, se enfrenta "al fracaso, a las dudas y a esa incertidumbre añadida del desamor".

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"Narrar a Sam ha sido maravilloso porque me ha permitido disfrazarme, viajar y jugar a cambiar de ciudad y a empezar de cero desde la novela", añade.

Este viaje del que habla Liberty es clave en la trama, ya que es el cambio de ciudad desde la caótica Londres al tranquilo pueblo de Chaumont, situado en el noreste de Francia, el que impulsa una evolución en el personaje de Sam.

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Liberty admite que el caos que él mismo siente al estar en Londres "puede haber servido para esta novela. Todos hablamos de escapar y de huir del ruido, pero nos cuesta porque también es adictivo".

Sin embargo, para él es importante subrayar que tanto este Chaumont como el resto de pueblos que aportan una calma que la ciudad no es capaz de proporcionar, no deben verse como una mera escapada, sino como "lugares perfectos para vivir".

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"El teletrabajo y el acceso a algo tan simple actualmente como la conexión a internet ha hecho que muchos oficios puedan realizarse desde casa. La obligatoriedad de estar presente se está viendo anticuada y muchos jefes irán aceptando que trabajar en casa, también desde un pueblo, puede ser igual de provechoso", añade.

Internet y las redes sociales son otro elemento clave de esta novela. Sam se transforma en ellas en un oso de gominola, 'El Otro Walter Mitty', inspirado en el personaje de la película de Ben Stiller 'La vida secreta de Walter Mitty', y a través de sus publicaciones inspira a personas que se sienten atrapadas en sus vidas, y a sí mismo.

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Aquí las redes sociales se abordan desde un punto de vista positivo, que evita "satanizar" los contenidos.

"Quería darle la vuelta, que (las redes sociales) sirvieran para conectar, para endulzar y salvar una relación y una familia. ¿Y si desde el anonimato pudiéramos hacer el bien?", se cuestiona.

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Es a través de estas redes, pero también de conversaciones con Agnès y los demás vecinos de Chaumont, permiten a Sam recuperar la felicidad arrebatada, un concepto constante en la novela.

Para Liberty, la respuesta acerca de qué es la felicidad está clara: "Todas las sensaciones que nos hagan más felices son felicidad". Y cita: "el café tal como nos gusta, unas vistas impresionantes, una siesta necesaria o una tarta de chocolate, incluso una bolsa de gominolas en el momento adecuado". EFE

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