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Madrid, 21 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que salió "satisfecho" de su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que el debate transcurrió como él planteó y quería para dirigirse a los votantes indecisos.

En una entrevista en Onda Cero recogida por EFE, Sánchez ha subrayado que él quiso plantear un debate respetuoso frente a uno polarizado, basado en argumentos "veraces" y no en bulos y con propuestas "de futuro".

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"El debate transcurrió como yo quería que transcurriera", ha dicho Sánchez.

El socialista ha apuntado que estos debates no son un combate de boxeo, sino que tienen un planteamiento completamente distinto, porque él además de hablar con el jefe de la oposición también se dirigía a la ciudadanía.

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Sánchez ha recordado que PP y Vox llevan años hablando de él y de su familia y que él pretende hablar de los problemas de la gente.

Preguntado sobre por qué no respondió a ciertas cuestiones que planteó Feijóo, ha reconocido que contestó a algunas acusaciones y a otras no porque parar responder "a todas las falsedades" del líder del PP hubiera necesitado "un debate paralelo".

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Ha incidido en que su objetivo era "persuadir" a un "grupo importante de indecisos" que va a "decidir" el resultado de las elecciones que, en su opinión, está "muy ajustado ahora mismo".

Cuestionado por cómo afrontará el debate a cuatro candidatos del próximo jueves, ha avanzado que lo hará con el mismo respeto, porque, si se permite que gane "la mala educación", ganarán los "maleducados".

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"Que me critiquen por ser contenido no me parece mala critica en estos tiempos de polarización e insultos", ha agregado.

Ha explicado que el PSOE está planteando una campaña "en positivo, con esperanza"; y ha censurado los insultos que le profieren desde la esfera política y que se le haya comparado con José Bretón o se le haya llamado "psicópata".

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"No lo digo por victimizarme", ha argumentado Sánchez, quien ha incidido en que estos modos no los quiere para España, que es un país "optimista".

Sánchez se ha mostrado convencido de que el PSOE será la primera fuerza el 29N y podrá gobernar cuatro años más.

Además, ha considerado que el PP tendrá que hacer una reflexión profunda tras las elecciones sobre su "oposición destructiva" basada en "insultos y bulos" que, ha estimado, no llevarán a Feijóo a La Moncloa.

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Sánchez ha sido cuestionado por la entrevista del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, al diario El Mundo en la que dijo que se aprovechó de la "ambición desmedida" de Sánchez "para derrotar a España" en el marco de la negociación con el PSOE para la investidura de 2023.

Para el socialista la "única ambición" que ha tenido ha sido para que se normalizara la situación en Cataluña y los indultos a los líderes independentistas responsables del procés no se aprobaron por ellos, sino porque la sociedad catalana lo reclamaba.

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Además ha negado que no sienta las palabras de Puigdemont como una humillación y ha insistido en que buscará votos "hasta debajo de las piedras", también los de Junts, si los necesita para conformar una mayoría progresista que le permita seguir gobernando. EFE