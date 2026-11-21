Madrid, 21 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la prórroga del impuesto a la banca hasta 2027 y ha detallado que la recaudación irá a políticas de vivienda.
En una entrevista en Onda Cero, Sánchez ha dicho que la recaudación de este impuesto irá destinado "íntegramente" a políticas de vivienda y que si consigue revalidar el Gobierno tras el 29N se mantendrá durante toda la legislatura.
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Sánchez ha defendido que tiene "todo el sentido" si se tiene en cuenta que la vivienda es la principal preocupación de los españoles. EFE
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