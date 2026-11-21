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Begoña Fernández

Madrid, 21 nov (EFE).- Juan Díaz de Garayo fue el primer asesino en serie en España. En el siglo XIX mató en Álava al menos a 13 mujeres de las que "apenas se conocen sus nombres". El cómic 'Sacamantecas' rescata la lucha de la hermana de una de las víctimas, Ángela Berrosteguieta, por hacer justicia ante la indiferencia social de la época.

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En una entrevista con EFE, el ilustrador Miguel Herráiz y el guionista Ángel Abellán explican que la novela gráfica, editada por Planeta Cómic y que se publica en paralelo a la película de David Pérez Sañudo, pone el foco en esas mujeres asesinadas y olvidadas, mientras que en el cementerio Santa Isabel de Vitoria hay un hito con una placa dedicada a Juan Díaz de Garayo, que relata su historia de crímenes en euskera y castellano.

En la placa se resumen sus cinco "matrimonios fallidos" (en algunos las mujeres murieron en "extrañas circunstancias"), y una confesión: "Que entre los años 1870 y 1879 reconoce haber violado y asesinado a seis mujeres entre 13 y 55 años, a algunas de las cuáles produjo graves mutilaciones".

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"Los crímenes -dice la placa- se fueron haciendo más violentos, disminuyendo el lapso de tiempo entre uno y otro. También se le imputaron varios ataques en los que las víctimas lograron zafarse. Fue declarado culpable y sentenciado a morir a por medio del garrote vil".

Ambos autores tenían claro que la novela gráfica no podía ser un 'thriller' sobre un asesino en serie. "Queríamos un cómic con un contexto histórico y destacar, sobre todo, la lucha de las mujeres, que estaban siendo asesinadas y la justicia les daba la espalda. Era una sociedad de espaldas al feminicidio".

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Dice Abellán que en un sociedad marcada por la guerra carlista "los hombres no prestaban interés al hecho de que apareciesen mujeres asesinadas, estaban solo atentos al tema bélico, matándose entre ellos" y, por tanto, que asesinaran a 13 o más mujeres "poco importaba, mataron a muchas sin que la policía hiciese nada".

En este escenario, el personaje de Ángela Berrosteguieta (nombre ficticio), hermana de una víctima, se convierte en "la heroína dispuesta a señalar al sospechoso y a buscar respuestas".

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La situación empuja a esta mujer a "evolucionar muy rápido hacia un feminismo acelerado" e inicia su propia investigación, enfrentándose a una sociedad marcada por el machismo.

A medida que profundiza en el caso se ve obligada a desafiar prejuicios, lidiar con autoridades reticentes y una comunidad que prefiere mirar hacia otro lado.

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Para el guionista, estos sucesos de hace dos siglos, "tienen vigencia" con los asesinatos machistas que se registran en la actualidad.

Según el guionista, el Sacamantecas era un tipo corriente con impulsos exacerbados de violencia hacia las mujeres. Según el psiquiatra que le trató en la cárcel "estaba totalmente enajenado", pero tenía una gran empatía hacia su hijo, "al que quería muchísimo".

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El cómic va relatando la deriva de cómo una persona que pasa totalmente desapercibida y con un comportamiento normal llega a convertirse en un monstruo.

Mantenía una actitud de tipo torpe, callado, de mirada indescifrable y con un coeficiente intelectual bajo: "Y son esos grises los que nos asustan".

Los autores del cómic insisten en que su intención era huir del morbo y contar la historia de las víctimas y la lucha de las mujeres para que apresasen al asesino en una época en que ellas eran casi invisibles.

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En la entrevista, el ilustrador explica que para documentarse se basó prácticamente en el álbum de fotografías del rodaje que le mostraban cómo eran los escenarios de una zona marcada por los últimos compases de la tercera guerra carlista.

Tanto el ilustrador como el guionista reconocen que han intentado ser "muy respetuosos con la historia original", pero al tiempo querían hacer un cómic que les representara.

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Abellán comenta que mientras el cine tiene ventajas como el sonido o el silencio, "en el cómic se recurre a otras herramientas como los colores, los planos y las metáforas visuales para componer las viñetas".

Para el diseño de las páginas, Herráiz utiliza técnicas digitales y para el personaje de Garayo "tan distinto a los héroes de ciencia ficción" con los que trabaja habitualmente, buscó "una paleta de colores fríos y opresivos con los que jugar y generar esa atmósfera de terror".

Y como dato curioso, el guionista desvela que el psiquiatra que llevó el caso defendió que Garayo estaba loco, pero la justicia se negó a corroborar ese extremo para poder someterlo a una ejecución, que es la que exigía la sociedad de entonces. EFE

(Foto)