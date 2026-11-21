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València, 21 nov (EFE).- La Guardia Civil ha rescatado a un hombre de 54 años en un chalé aislado de Montserrat (Valencia) después de permanecer unas 15 horas secuestrado, atado a una silla y golpeado y amenazado de muerte, al parecer por un conflicto previo entre los implicados.

Dos personas, una mujer de 41 años y un hombre de 54 años, han sido detenidas en el lugar por su presunta implicación en los hechos y se les atribuye un delito de detención ilegal, según informa la Guardia Civil.

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La víctima fue engañada por una mujer con la que mantenía una relación de amistad, quien le pidió que la recogiera en las inmediaciones de Montserrat y la trasladara hasta la vivienda en la que residía.

Sin embargo, al llegar al punto de encuentro, el hombre comprobó que la mujer iba acompañada de otro individuo al que apenas conocía y ambos le solicitaron que los llevara hasta el chalé, donde les esperaba un tercer hombre, de acuerdo con las fuentes.

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Una vez allí, el hombre descubrió que había caído en una trampa ya que los implicados lo inmovilizaron con cuerdas, lo golpearon y lo intimidaron con un machete de grandes dimensiones antes de introducirlo por la fuerza en la vivienda.

Durante toda la noche, los captores lo mantuvieron atado a una silla, sin permitirle dormir y sometiéndolo a agresiones físicas y amenazas constantes de muerte con distintas armas blancas, según la Guardia Civil.

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Además, bajo coacción, le obligaron a grabar varios vídeos dirigidos a sus familiares en los que aseguraba encontrarse bien, con el objetivo de evitar que sospecharan de su situación y activaran su búsqueda.

Pero la familia de la víctima alertó a la Guardia Civil después de que el hombre lograra contactar brevemente con ellos para pedir ayuda y darles pistas sobre el lugar donde se encontraba retenido, en una zona diseminada de Montserrat.

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Los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda con la colaboración de la Policía Local de Montserrat, localizaron el chalé donde se encontraba secuestrado el hombre y detuvieron a dos personas.

En la vivienda intervinieron varias armas blancas de grandes dimensiones y otros efectos que, presuntamente, habrían sido utilizados durante el secuestro.

La investigación continúa abierta para esclarecer el móvil del secuestro y determinar la posible participación de otras personas y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Picassent, Plaza número 2.

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La actuación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de Llombai de la Guardia Civil. EFE