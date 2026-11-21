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El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno de España y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este sábado, 21 de noviembre, Canarias, donde participará en dos actos de campaña en Tenerife y en Gran Canaria.

Según ha explicado la formación socialista, el primero tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en el Terrero de Lucha Santiago Yanes-Loro Parque, en Puerto de La Cruz (Tenerife).

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En el acto también intervendrán la secretaria general insular del PSOE de Tenerife, Tamara Raya; el cabeza de lista al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Valbuena, y el secretario general del PSOE Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, Sánchez participará en un segundo encuentro en el Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria.

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En esta cita tomarán de igual modo la palabra el secretario general insular del PSOE de Gran Canaria, Chano Franquis; la secretaria general insular del PSOE de Lanzarote y cabeza de lista al Congreso por la provincia de Las Palmas, Loli Corujo, además de Ángel Víctor Torres.