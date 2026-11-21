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Madrid, 21 nov (EFE).- El zaragozano Eduardo Menacho, campeón de España de 5.000 y 10.000 metros; la burgalesa Lidia Campo, campeona de España de 10k en ruta; el gallego Adrián Ben, campeón de Europa de 800 metros; la ecuatoriana Katherine Tisalema, plusmarquista nacional de 10k; o Marcelo Fabián Manrique, triple campeón de Argentina de 5.000 y 10.000 metros, buscarán mañana la victoria en la Zara Athleticz Speed Run de Madrid, el 10k homologado más rápido de España.

La carrera volverá a poner a prueba a los corredores en un recorrido de 10 kilómetros por Madrid en el 10K homologado más rápido de España. En esta tercera edición más de 12.000 participantes desafiarán sus marcas personales en un recorrido diseñado para batir récords.

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Desde Plaza Castilla, a las 9:00 horas, estos 10 kilómetros con un perfil mayoritariamente descendente, discurren por algunos de los puntos más icónicos y emblemáticos de Madrid como el Estadio Bernabéu, Colón, Cibeles, Neptuno, Atocha o Matadero.

El perfil descendente es propicio para hacer grandes marcas. Prueba de ello es que los mejores registros históricos conseguidos por atletas españoles en la distancia 10K se han logrado en la carrera con Adel Mechaal (26:46 en 2024) y Laura Luengo (30:59 en 2025).

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En la línea de salida estarán Eduardo Menacho, campeón nacional de 10.000 metros; Adrián Ben, campeón de Europa de 800m; Jesús Ramos, tercero en 2024 y triple campeón de España de 10K; Lidia Campo, campeona de España de 10K; Katherine Tisalema, plusmarquista de Ecuador de 10K; Marcelo Fabian Manrique, triple campeón de Argentina de 5.000 y 10.000 metros; o Gonzalo Parra, campeón iberoamericano de 3.000 metros obstáculos.

El evento cuenta con una comunidad diversa y conectada con el deporte con un 48,5% de participación femenina y cerca de la mitad de los corredores por debajo de los 30 años. EFE

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