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València, 21 nov (EFE).- Las juventudes de Compromís han desplegado este sábado una pancarta en la Plaza de Toros de València en la que denuncian "la complicidad" del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con el expresident de la Generalitat Carlos Mazón durante la gestión de la dana de 2024 y después de su dimisión.

La acción coincide con el mitin de Feijóo a las 12:00 horas en la plaza de toros y con ella quieren volver a poner en el centro del debate público "las responsabilidades políticas" derivadas de la catástrofe y denunciar que, un año después de su dimisión, Mazón continúa manteniendo el acta de diputado en Les Corts Valencianes y "disfrutando de recursos públicos y privilegios institucionales como expresidente", según informan en un comunicado.

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Han recordado que Mazón tardó un año en abandonar la presidencia de la Generalitat, "a pesar de la gestión de la emergencia y las numerosas contradicciones sobre su actuación aquella jornada" del 29 de octubre, y que mantiene el aforamiento y dispone de una oficina de expresidente con personal de apoyo a cargo de las instituciones públicas, además de un complemento salarial como portavoz de una comisión parlamentaria.

El secretario general de Joves PV de Compromís, Joan Guanter, ha señalado que Feijóo "no puede desentenderse de una situación que ha contribuido a mantener políticamente" porque "continúa apoyando a Mazón y avala su continuidad en política, a pesar de las evidencias y las contradicciones sobre su actuación durante la dana".

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"Lo que pasó el 29 de octubre de 2024 no puede quedar en el olvido: mientras el pueblo valenciano sufría las consecuencias de una emergencia devastadora, Mazón estaba de comilona en el Ventorro, llegó tarde al centro de coordinación de la emergencia y el ES-Alert no se envió hasta las 20:11 horas. Después vinieron las versiones contradictorias, las mentiras y la falta de asunción de las responsabilidades políticas que corresponden", ha lamentado.

Para las juventudes de Compromís, el papel de Feijóo ha sido "determinante" en la continuidad política de Mazón, ya que la dirección estatal del PP "está protegiendo a Mazón y siguen despreciando a las 234 víctimas". EFE

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