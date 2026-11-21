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Madrid, 21 nov (EFE).- Las compras reflexivas frente a la impulsividad de otros años y el uso de comparadores basados en la Inteligencia Artificial (IA) son los dos fenómenos que han ganado peso para el Viernes Negro ('Black Friday') de fin de mes, lo que cualitativamente dará un giro a esta primera campaña de rebajas del trimestre (de noviembre a enero).

Un informe de la consultora KPMG destaca que este año serán más los consumidores reflexivos (el 61 %) que los impulsivos (36 %) para las próximas fechas de rebajas que comienzan con el Viernes Negro, aunque algunos comercios las adelantan.

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Los precios al alza justifican este nuevo escenario, añade el estudio. De hecho, la carestía de la vida es la principal preocupación para el 88 % de unos consumidores que ya sufren en sus bolsillos el efecto de la inflación.

Los expertos prevén que muchos de los potenciales compradores analizarán más las ofertas, visitarán un mayor número de tiendas y plataformas y, en resumen, comprarán menos artículos.

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La incertidumbre del entorno, tanto nacional como internacional, "se ha vuelto estructural" e impacta, añaden, en la confianza del consumidor e "induce al ahorro".

Esta situación, explican, "modifica" el comportamiento del consumidor y le convierte en "racional y selectivo", para comparar precios, buscar promociones y obtener cestas más pequeñas.

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Mayores precios, más gasto

Pese a estas últimas conclusiones, el gasto para el viernes de descuentos subirá este año por la escalada de precios y el impacto de los costes asociados a la logística y entrega, en un horquilla que varía desde los 175 euros de media por persona previstos por Shopify y Justalia, a los 316 euros estimados por Cetelem.

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Según la Organización de Consumidores (OCU), el 29 % planea gastar entre 100 y 199 euros en este 'Black Friday', frente al 36 % que prevé un desembolso de entre 200 y 499 euros.

La IA gana terreno

También gana protagonismo la IA. Hasta el 40 % de los compradores usará esta herramienta, frente al 29 % de hace un año. Los motivos principales de este incremento son la rapidez para comparar precios y ofertas, así como la información fiable que ofrece sobre la calidad y fiabilidad de los productos.

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La IA arropa en este sentido al consumidor ante la desconfianza creciente y acusada de determinadas ofertas.

Sobre esa cuestión, la OCU advierte a los consumidores de que algunas tiendas suben los precios semanas antes del 'Black Friday', para que los descuentos parezcan mayores. Anima, por ello, a comparar los precios con antelación para comprobar si la oferta supone un ahorro real.

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Repunta la compra en tienda, lo que impulsa el empleo

La compra híbrida (en línea y tienda física) se mantiene como opción mayoritaria para la campaña, si bien repunta la compra en tienda, que roza el 15 % (3,8 puntos porcentuales más frente a 2025), según el observatorio de Cetelem.

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Además, cerca del 80 % de los encuestados indica que aprovechará el 'Black Friday' para adelantar las compras de Navidad, en tanto que el informe hecho por Udora señala que moda, hogar y electrónica concentrarán más de la mitad de las compras en línea.

La campaña de fin de año, que arranca con el 'Black Friday' y se prolonga hasta las rebajas de enero, impulsará la firma de 1,3 millones de contratos de puesta a disposición, que supondrán la contratación de unas 200.000 personas.

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Cobran especial dinamismo el comercio y la logística, según la patronal de las agencias de empleo y las empresas de trabajo temporal (ETT), Asempleo.

Según la patronal UNO, las empresas de logística y transporte gestionarán más de 127 millones de envíos durante las próximas campañas de 'Black Friday' y Navidad, lo que supone un incremento del 2,4 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector logístico ascenderá a 1.201.000 trabajadores, lo que supone un incremento del 1,4 % respecto al mismo periodo de 2025. EFE

(Recursos de Archivo en Efeservicios: 55022038201)