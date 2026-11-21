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Gijón, 21 nov (EFE).- ‘La Invitada’, una comedia sobre la salud mental, dirigida por el danés Mads Mengel, ha sido galardonada con el Premio al Mejor Largometraje en la Sección Oficial Albar del Festival Internacional de Cine de Gijón.

El jurado de la 64 edición, integrado por Sonora Boka, Álvaro Gago, Olmo Omerzu, Nadine Rothschild y Bárbara Santa-Cruz, ha valorado la “mirada socarrona” sobre la salud mental de Mengel (Dinamarca, 2026) y la sucesión de secuencias hilarantes no exentas de carga dramática.

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La película ‘Meanwhile in Namibia’ del director Jonas Spriestersbach, sobre las consecuencias del colonialismo alemán en Namibia, ha ganado el Premio FIPRESCI al Mejor Largometraje, del jurado de la crítica, al considerar que la obra “capta el verdadero espíritu del cine independiente”. EFE

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