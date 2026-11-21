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Javier Díaz Plaza

Torredembarra (Tarragona), 21 nov (EFE).- La diseñadora de joyería contemporánea Alba Navarro (Tarragona, 1987) transforma objetos cotidianos, como colillas, frascos de perfume, señuelos de pesca, imperdibles o silbatos, en sofisticadas joyas que la firma estadounidense de ropa de lujo Fforme ha utilizado para complementar sus propuestas en la última edición de la Semana de la Moda de Nueva York.

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Navarro, que cuenta con su propio taller, ANH Studio, en Torredembarra, recibió un encargo de Fforme para diseñar las joyas que lucieron sus modelos durante el desfile del pasado mes de septiembre. La premisa era que se inspirara en Judy Blame, estilista y creador de joyas británico, un referente de los 80 que trabajaba con lo que encontraba, sin reglas.

"Queríamos encontrar objetos descartados que nadie imaginaría ver en una pasarela y llevar esa búsqueda lejos, con un espíritu realmente punk", cuenta la tarraconense en una entrevista con EFE.

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A través de la técnica de 'electroforming', convirtió cigarrillos, pequeños frascos de perfume, señuelos de pesca, anillos de sello, imperdibles, silbatos, dedales, cascabeles de gran tamaño, cierres de botellas de champán, latas de refrescos o piezas de hardware en una colección de joyas para la temporada de otoño y primavera.

"Empecé a investigar, buscar referencias en libros, compartir ideas y recolectar materiales y objetos con formas e historias interesantes. Me interesaba verlos más allá de cumplir una función, sacarlos de su lugar y descubrir qué podían llegar a ser sobre el cuerpo", explica Navarro.

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Las colillas fueron su hallazgo "más inesperado". "En una conversación nos preguntamos: ¿qué objeto descartarías sí o sí? Y dije las colillas, un poco en broma. Pero nos picó la curiosidad y recogí algunas para investigar en el taller. Las preparé, sellé y electroformé, y las trabajé como una joya normal", dice la diseñadora.

"El resultado nos sorprendió tanto que acabaron desfilando. Eso era lo interesante: descubrir hasta dónde podíamos transformar un objeto al que, en principio, nadie daría una segunda oportunidad", añade.

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Navarro apunta que no sabe si un objeto se presta a convertirse en una joya hasta que no empieza a "jugar" con él: "Hay que tener la mente abierta, mucha imaginación y no descartar una idea demasiado pronto".

Asegura que se fija en la forma, la textura o cómo podría combinarse con otros elementos. "El peso es uno de los límites más importantes, sobre todo en unos pendientes. También hay que resolver cómo se sujeta, cómo se equilibra y cómo se mueve con el cuerpo. Probar y encontrar soluciones es una parte fundamental del trabajo: puedes tener una idea que te encanta, pero tienes que hacer que funcione", sostiene.

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Navarro señala que sus joyas no tienen género. "Van dirigidas a cualquier persona que conecte con una pieza y que aprecie la historia, el trabajo y la artesanía que hay detrás. Me gusta pensar que cada persona termina de darle sentido cuando la lleva y la hace suya".

La marca Fforme ha utilizado joyas de Alba navarro en las últimas cuatro ediciones de la Semana de la Moda de Nueva York.

"Después de tantas horas en el taller, ver las piezas con la ropa, sobre los cuerpos y en movimiento es muy emocionante. Pienso que todo esto ha salido de mi pequeño estudio y soy consciente de lo especial que es estar ahí", afirma.

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Formada en centros especializados de Nueva York, Florencia y Barcelona, Navarro vivió diez años en el barrio de Brooklyn, donde empezó a explorar la relación entre materia, gesto y movimiento a través de piezas que combinan formas orgánicas, materiales encontrados y procesos experimentales de transformación del metal.

En 2024 abrió su propio estudio en Torredembarra, desde donde crea joyas con proyección internacional. EFE

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