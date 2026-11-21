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Ana Rodrigo

Madrid, 21 nov (EFE).- La presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, María Teresa Verdugo, destaca que los delitos de odio afectan a todo el mundo, no solo a grupos minoritarios y advierte, en una entrevista con EFE, de que "la polarización dispara el odio y la discriminación".

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La fiscal malagueña fue nombrada por el Gobierno el 27 de noviembre de 2025, tras recibir el respaldo del Congreso de los Diputados, para presidir durante cinco años la entidad de nueva creación -recogida en la ley integral para la Igualdad de trato y la no discriminación de 2022, conocida como 'ley Zerolo'- que debería haberse constituido en enero de 2023.

La Autoridad ha empezado a funcionar finalmente hace apenas cuatro meses, una vez aprobado el estatuto el pasado mes de julio, que fija las funciones y la estructura de la entidad que velará por las víctimas de discriminación ofreciendo asistencia, orientación e incluso emprender acciones judiciales.

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"Cuando recibamos esa denuncia por discriminación, que puede ser por discapacidad, racismo, transfobia o por cualquier otra causa, vamos a analizar dónde se ha cometido y qué posibilidades hay: investigar los hechos, requerir a entidades públicas y privadas que tienen obligación de contestar, ir a juicio para defender los derechos de la víctima o de un colectivo, e incluso impulsar el régimen sancionador", explica.

Pero el arranque es más lento de lo que le gustaría, reconoce, porque la Autoridad aún carece de herramientas informáticas, servidores y autonomía presupuestaria. "No podemos decir que funcionemos plenamente, entre otras cosas, porque además hace falta lógicamente presupuesto propio; con todo y con eso, con transferencias de crédito del Ministerio de Igualdad, estamos empezando a funcionar para empezar a tener plantilla".

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Se han abierto canales de denuncias y se está diseñando el contrato para que las entidades de la sociedad civil sean las encargadas de prestar esa primera orientación y atención a las víctimas de delitos de odio y discriminación, que podría estar listo a principios del próximo año.

"Se parte del enfoque muy erróneo de que esto afecta a colectivos vulnerables y a minorías", cuenta Verdugo, pero añade: "Los delitos de odio y los incidentes de discriminación afectan a todo el mundo porque al final todos somos personas y en un momento dado nos puede afectar un sesgo o un prejuicio o podemos vernos maltratados".

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En este sentido, la fiscal explica que se piensa en víctimas con discapacidad o personas sin hogar, como le comentaban en una reciente conferencia en una facultad de Derecho, pero remarca que en una persona pueden confluir circunstancias de edad, orientación sexual, creencias o ideología que motiven la comisión de esos incidentes o delitos.

"La polarización dispara el odio y la discriminación", señala al ser preguntada por los mensajes que circulan en redes y que han calado en muchas partes de la sociedad. Y opina que esos discursos "que realmente ni se han reflexionado, ni leído, ni estudiado, pero se consolidan y se dan por buenos, hacen que se crea tener derecho porque eres mejor que los demás o porque los demás son peor y actuar de forma discriminatoria".

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Como en el caso de la violencia que se ejerce sobre las personas en situación de sinhogarismo, que la han sufrido el 64 % de ellas en el último año, según el último informe del Observatorio Hatento de Hogar Sí. "Una violencia invisibilizada", ya que la mayoría de las víctimas no denuncia, ni pidió ayuda porque piensa que no va a ser creída, y cuando hay testigos, en seis de cada diez agresiones no hicieron nada en ese momento.

"El testimonio de la víctima está reforzado y es prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia y conseguir una condena; porque no tenga testigos o no tenga grabaciones, puede haber condenas", argumenta la fiscal.

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Considera imprescindible la formación de profesionales judiciales y funcionarios de cualquier ámbito para mejorar la identificación de estos delitos que siguen sin llegar a los tribunales.

Según los datos de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, en 2022 se registraron 17 hechos, 18 en 2023, 24 en 2024 y 29 en 2025. "Esos datos muestran solo la punta del iceberg de lo que sufren estas personas todos los días".

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La presidenta de la Autoridad expone que entre otras funciones, es también un órgano de mediación, que podrá emprender acciones judiciales, instar a la Administración del Estado a poner en marcha procedimientos sancionadores y poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que puedan ser constitutivos de infracción penal.

Por ejemplo, cuando una entidad bancaria se niega a abrir una cuenta corriente a una persona extranjera, la autoridad recibiría la denuncia, recabaría el testimonio de la persona a la que se le ha discriminado y se mandaría comunicación al Banco de España que impondría la sanción.

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En otros casos, podría ser suficiente con la intervención y mediación de esta institución: a una persona gitana el personal de seguridad de un supermercado le sigue porque piensa que va a hurtar algo. "Podemos decirle a la dirección de la empresa que revise los protocolos de sus empleados o que les de formación para que esa situación de discriminación no vuelva a suceder".

Por ello, estima que son relevantes las funciones de sensibilización, de prevención, de formación y de capacitación para los agentes que trabajen a distintos niveles de esta entidad.

Verdugo ha sido fiscal delegada de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Málaga desde 2011 y fiscal coordinadora de la Sección de Delitos Económicos, y representante de España en el Grupo de Trabajo de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas. EFE

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