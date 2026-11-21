La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, participará este sábado, 21 de noviembre, en un acto público en Murcia en el marco de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, que la formación 'morada' desarrolla bajo el lema 'Paz, casa y trabajo'.
El mitin comenzará a las 12.00 horas en la pérgola de San Basilio de la capital murciana y contará también con las intervenciones de la diputada autonómica María Marín y el cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por Murcia, Víctor Egío.
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