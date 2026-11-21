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Frente Amplio en Cantabria celebrará este sábado, 21 de noviembre, su acto central de campaña en Cabezón de la Sal con la participación del coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, y de los candidatos de la coalición por la comunidad Carmen Martín (Congreso) e Israel Ruiz Salmón (Senado de Progreso).

El acto tendrá lugar a las 12.00 horas en la Casa de Cultura Conde San Diego y reunirá también a Leticia Martínez, Carmen J. Franganillo y Santiago Terol, integrantes de las candidaturas de ambas cámaras, en una cita concebida como un espacio de encuentro con la ciudadanía para compartir las principales propuestas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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Así, los participantes expondrán las medidas que Frente Amplio defiende para avanzar "hacia una Cantabria y un país más justos", con el refuerzo de los servicios públicos, "garantizando el derecho a la vivienda y promoviendo políticas que combatan las desigualdades sociales y territoriales".

Tras las intervenciones políticas, el encuentro concluirá con un aperitivo abierto, lo que favorecerá "un espacio de diálogo directo entre los candidatos y los asistentes".

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Antes, a partir de las 10.45 horas, está previsto que Maíllo participe en un paseo informativo por el mercado.