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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, buscará hoy desbordar la plaza de toros de Valencia, símbolo de las grandes mayorías absolutas del Partido Popular. Su objetivo es hacer una demostración de fuerza electoral en pleno ecuador de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Allí compartirá escenario con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de la ciudad y candidata número uno al Congreso por Valencia, María José Catalá, y el presidente del PP de Valencia, Vicente Mompó.

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El PP llega ilusionado y con la moral alta a este mitin multitudinario, justo día y medio después del debate 'cara a cara' entre Feijóo y Pedro Sánchez, un duelo en el el candidato 'popular' "arrasó" y dejó "noqueado políticamente" al jefe del Ejecutivo, según fuentes 'populares'.

Pese a ese "éxito", en 'Génova' aseguran que no hay que confiarse y hay que seguir buscando votos hasta el último día de campaña. Feijóo es consciente de que la Comunidad Valenciana es una plaza clave porque esta autonomía reparte 33 escaños (la cuarta con más diputados por detrás de Andalucía, Cataluña y Madrid). En 2023, el PP fue la fuerza ganadora al lograr 13 diputados, seguido del PSOE (11), Vox (5) y Sumar-Compromís (4).

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LOS 'POPULARES' BUSCAN REUNIR A MÁS DE 12.000 PERSONAS

El mitin, que será el más multitudinario en lo que va de campaña electoral, busca reunir entre 12.000 y 14.000 personas en este recinto, lo que supone un "esfuerzo logístico" considerable para la formación, según fuentes del PPCV.

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El partido ha movilizado alrededor de unos 300 autobuses con la voluntad de llenar la plaza de toros de Valencia, escenario emblemático para los 'populares' --que la definen como un "talismán"-- durante las últimas décadas, especialmente durante los gobiernos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Rita Barberá.

Desde el PP valenciano subrayan que la plaza de toros de la capital valenciana es "antesala de grandes victorias electorales desde José María Aznar y creen que en el mitin de este sábado se verá reflejada la historia del partido "en las diferentes generaciones" que van a llenar el coso: "los abuelos que vieron ganar a Aznar y los nietos que verán ganar a Alberto Núñez Feijóo", según fuentes de la formación.

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La última vez que el PP se dio cita en esta plaza de toros fue el 21 de mayo de 2023, en mitad de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Feijóo estuvo entonces arropado por el candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la candidata a la Alcaldía de la ciudad, María José Catalá.

Los 'populares' reunieron en aquel acto a unas 12.000 personas y, tras las elecciones, Mazón se convirtió en jefe del Consell. Sin embargo dimitió hace un año a raíz de la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales.

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"VA A SER EL CLAMOR DEL CAMBIO"

El portavoz del comité de campaña del PPCV, Gerardo Camps, ha insistido este jueves en que en esta plaza "se han anticipado las victorias más importantes" que ha tenido el partido a nivel nacional.

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Así,ha recordado que así sucedió el año 1995 con José María Aznar y en 2011 con Mariano Rajoy, poniendo fin a los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente. "Va a ser el clamor del cambio", ha augurado este jueves.

Gerardo Camps ha afirmado que "llenar la plaza de toros es decirle a los valencianos y a las valencianas que están en el centro de lo que pretende el PP". "No hay ningún partido que pueda decir que durante más de 40 años viene a la plaza de toros de Valencia y la llena. Han pasado cinco presidentes de nuestro partido, desde Manuel Fraga allá por los años 80, pasando por José María Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo", ha sostenido.

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VOX ELIGE LA PLAZA DE TOROS PARA SU MITIN DE CIERRE

Vox también ha reservado este recinto para su gran mitin de cierre de campaña, el próximo 27 de noviembre. Los de Santiago Abascal también buscarán exhibir músculo electoral en el acto que pondrá broche final a la campaña electoral.

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Sin embargo, Gerardo Camps ha asegurado que al PP no le preocupa y ha añadido que le parece "fenomenal que los recintos en periodos electorales se llenen y con el máximo de gente", algo que, a su juicio, demuestra "la pulsión" y "el interés de los ciudadanos por una campaña electoral". Eso sí, ha dejado claro que el PP lleva llenando este coso "más de 40 años".