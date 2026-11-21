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José Carlos Rodríguez

Santiago de Compostela, 21 nov (EFE).- El productor gallego Felipe Lage, fundador de Zeitun Films y una de las figuras vinculadas al impulso del Novo Cinema Galego, reivindica el trabajo colectivo que permitió a una generación de cineastas sacar adelante sus primeras películas y advierte de las dificultades para mantener una carrera profesional en el sector: "Financiar una película sigue siendo escalar el Everest", señala en una entrevista con EFE.

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"No es fácil convertir esto en una profesión", reconoce Lage, que describe la producción cinematográfica como una carrera de obstáculos en la que cada película obliga a "empezar de nuevo".

Afirma que ni siquiera el reconocimiento internacional garantiza continuidad. Lo sabe bien por su experiencia junto a su hermano, Oliver Laxe, después de que 'Todos vós sodes capitáns' fuese seleccionada en la Quincena de Realizadores de Cannes; y cuando levantar 'Mimosas' volvió a ser un quebradero de cabeza.

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La primera película de Laxe, recuerda, se hizo "prácticamente sin presupuesto" y sin que el equipo esperase cobrar por el trabajo.

Sin embargo, su llegada a Cannes les hizo pensar que quizá podrían seguir haciendo películas y vivir de ello: "Objetivo conseguido, ahora podemos existir", pensaron entonces.

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Pero aquella sensación de haber alcanzado la cima no eliminó las dificultades estructurales de un sector en el que, explica, resulta complicado incluso conseguir unos ingresos regulares.

"Cuando digo vivir, me refiero a tener un sueldito cada mes que te permita hacer una vida normal", precisa.

Lage considera que esa precariedad no es exclusiva de su productora, sino que afecta a buena parte de los profesionales que participan en una película: guionistas, actores, directores de fotografía y cineastas.

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El problema, apunta, está relacionado con el escaso peso que se concede a la cultura en España.

"Se le da mucho la espalda a la cultura y, precisamente por eso, es muy difícil vivir de ella", afirma.

En ese contexto nació Zeitun Films, hace ahora 17 años, alrededor de una generación de creadores que encontró en Galicia un espacio para desarrollar propuestas cinematográficas propias.

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Lage evita atribuirse el mérito de haber aupado ese movimiento o de haber descubierto una fórmula para impulsarlo. Pero lo cierto es que la productora aportó pequeñas piezas de financiación que permitieron sacar adelante algunas de aquellas primeras obras y, sobre todo, "acompañó a sus autores en un proceso de trabajo compartido".

"No estar tan solos, ver las cosas desde otro punto de vista y trabajar en equipo", resume sobre el papel de la compañía.

Para el productor, el talento siempre estuvo ahí, tanto en Galicia como en otros lugares; lo que faltaba era "la posibilidad de expresarse".

En aquella confluencia de cineastas, estilos e inquietudes, entre los que están cineastas como Lois Patiño, Alberto Gracia, Eloy Enciso, Ángel Santos, Jaione Camborda, Alberte Pagán o Diana Toucedo destaca también una característica que considera diferencial: la colaboración entre profesionales, más allá de los egos o de la situación de cada uno.

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"Siempre supimos que las cosas solo iban a salir bien si nos ayudábamos los unos a los otros", sostiene.

El productor, que recibe este sábado el Premio Cineuropa, aprovecha el reconocimiento para reivindicar precisamente una profesión que suele quedar detrás de directores e intérpretes.

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"No puedes hacer una película sin un productor", zanja.

Su trabajo implica "demasiadas cualidades", las de organizar, buscar financiación, planificar, gestionar cuestiones legales y coordinar equipos.

Lage compara esa actividad con una travesía en barco: el mar casi nunca está en calma y siempre hay que estar pendiente de mantener el rumbo. Sin embargo, admite que la incertidumbre también hace que el trabajo sea estimulante.

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Asegura que la financiación "continúa siendo el principal problema" y los apoyos no siempre llegan con la continuidad necesaria para que los proyectos y sus equipos "puedan consolidarse".

Además, a las dificultades económicas se suma, a su juicio, la necesidad de defender un cine que no se limite a "repetir fórmulas". EFE

(foto)