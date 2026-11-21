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Madrid, 21 nov (EFE).- El PP resume sus promesas electorales garantizando la regeneración y normalización democrática si alcanza el Gobierno, mientras que los socialistas defienden la continuidad en los derechos sociales y personales conquistados en los últimos años contra el avance de la ultraderecha.

En cuando a la tercera fuerza en escaños, Vox, basa su oferta en recuperar la soberanía nacional y la prioridad de los españoles frente a lo que considera una pérdida de control del Estado sobre la inmigración, las instituciones y las exigencias de independentistas y nacionalistas.

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La clave de la campaña de Frente Amplio, por su lado, ofrece profundizar en la transformación social iniciada en esta legislatura, poniendo la economía al servicio de la mayoría trabajadora y ampliando los derechos sociales.

El abanico de partidos con prioridad territorial en sus propuestas, que va desde el PNV y Bildu a ERC o Junts, pero también BNG o Adelante Andalucía, muestra un patrón común soberanista junto a una agenda de defensa de servicios públicos, vivienda, empleo, industria y financiación en sus territorios vinculada a una mejor financiación.

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En cuanto a Podemos, su lema es “Paz, casa y trabajo”, es decir, abaratar el coste de la vida, garantizar vivienda y salarios dignos y sacar a España de la lógica del rearme y la confrontación militar.

Grandes partidos

Por lo que respecta a los dos partidos con probabilidades de encabezar un nuevo Gobierno, la regeneración nacional que promete el PP equivale a reparar el deterioro institucional que este partido atribuye a los años del ejecutivo de Pedro Sánchez, recuperar los contrapesos democráticos y devolver estabilidad y ejemplaridad a las instituciones.

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En ese contexto cabe citar la lucha contra la corrupción; la reforma institucional o la revisión de los acuerdos y concesiones a los partidos independentistas que el PP considera privilegios territoriales.

Por parte del PSOE, la clave de su oferta puede resumirse en continuar ampliando los derechos sociales, laborales y personales conquistados durante los gobiernos progresistas, en materia de pensiones, vivienda o empleo y en igualdad y derechos sobre ámbitos como LGTBI o violencia machista, entre otros.

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A ello cabe sumar las propuestas de refuerzo de los servicios públicos y en la protección de las familias con nuevas prestaciones.

Ceuta y el ferrocarril

Más allá de los programas, la actualidad se ha impuesto en los discursos de campaña y, así, el PP se compromete, contra lo que califica de “invasión” de Ceuta, a recuperar la normalidad mediante el control fronterizo, las devoluciones que procedan y el refuerzo de la presencia del Estado allí.

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Esto incluye aspectos como reclamar la cooperación de Marruecos para las re-admisiones, aumentar los efectivos policiales y militares o reactivar la economía y servicios de la ciudad autónoma.

El Gobierno defiende por su lado la gestión de la crisis que ha realizado.

Por otro lado, el accidente de Urda ha marcado la campaña. El PSOE hace una propuesta concreta en su programa tras el citado accidente, sin olvidar el ocurrido hace meses en Adamuz.

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Así, ofrece 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para la conservación y el mantenimiento de la red, y propone un pacto de Estado por la seguridad ferroviaria y el refuerzo de las plantillas de mantenimiento, circulación y seguridad.

El PP, por su parte, se compromete a priorizar el mantenimiento sobre las nuevas obras; auditar la red ferroviaria; y un plan de choque de seguridad en el transporte por tren.

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Otras propuestas

Otras propuestas programáticas estrella del PP pueden ser las rebajas fiscales; la llamada Ley de nietos vasca; la construcción de un millón de viviendas, derogando la ley actual y los decretos de vivienda recientes; y un Plan de Infraestructuras de 300.000 millones.

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La llamada ley de nietos vasca que promete el PP supondría reformar la ley electoral para que quienes tuvieron que abandonar Euskadi o Navarra por la violencia de ETA puedan volver a votar en el municipio en el que estaban empadronados.

Por parte del PSOE cabe citar la defensa de salarios, pensiones y derechos sociales, la promoción del parque público y la modernización de la red y servicios públicos.

En materia de vivienda, recuperar la prórroga automática de los contratos de alquiler durante cinco años adicionales y que si el propietario quiere poner fin al contrato, deba abonar al inquilino una indemnización equivalente a un año de alquiler. EFE