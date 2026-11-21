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Javier Bezos (FundéuRAE)

Madrid, 21 nov (EFE).- Continuamos en la FundéuRAE con el escrutinio de los medios de comunicación en busca de palabras nuevas, recuperadas o que simplemente nos hayan llamado la atención por una u otra razón. Pueden ser de cualquier tema y la intención es, simplemente, recogerlas, sin valorar su posible propiedad o impropiedad.

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FLORIOGRAFÍA

Para muchos, la rosa representa el amor, el clavel rojo expresa admiración y el girasol simboliza la vitalidad. Es lo que nos enseña la “floriografía”, es decir, el lenguaje de las flores, que no es universal y varía según la cultura.

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AGUACHIRRI

Como variante de “aguachirle”, ha aparecido “aguachirri”, que en la práctica se aplica a bebidas, caldos o sustancias que contienen más cantidad de agua de la debida, por lo que carecen de la consistencia o el sabor que se les supone.

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DETECTORISTA

La persona aficionada a buscar monedas, reliquias u objetos metálicos enterrados mediante el uso de un detector de metales recibe el nombre de “detectorista”. Ya hace varios años tuvimos en el oteador un concepto relacionado: el “detectoturismo”.

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NEUROMITO

Tal vez el “neuromito” más extendido es el que afirma que solo usamos la décima parte de nuestro cerebro. Así se conocen las ideas sin respaldo científico que se propagaron hace décadas sobre el funcionamiento de este centro nervioso. Precisamente, “neuro-” significa ‘nervio’ o ‘sistema nervioso’, como en “neurología” o “neurociencia”.

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ARQUEOASTRONOMÍA

Las antiguas civilizaciones llegaron a destacar en muchos casos por sus conocimientos del cielo. La “arqueoastronomía” investiga el modo en que estas culturas observaban e interpretaban los fenómenos celestes y cómo se aplicaban estos estudios en sus construcciones, calendarios y creencias.

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GINOIDE

Aunque lo usual es “la androide”, se va extendiendo “la ginoide” (o “el ginoide”) para un robot o autómata con apariencia humana femenina. En su formación se reconocen la voz griega “gyné” (‘mujer’) y el elemento “-⁠oide” (‘parecido a’). Se busca así una contraposición más explícita con “androide”, que procede de “andrós” (‘varón’) y al que se le asociarían rasgos masculinos o genéricos. EFE

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