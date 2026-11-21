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Burgos, 21 nov (EFE).- El XXII Cross Internacional de Atapuerca reunirá este domingo en Burgos a las grandes figuras del atletismo mundial, con la italiana Nadia Battocletti y el keniano Mathew Kipsang como principales aspirantes a revalidar sus victorias de 2025, en una edición que volverá a hacer coincidir, en la misma prueba, con el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes.

El circuito del Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca será escenario de una de las citas más prestigiosas del calendario internacional, integrada en el World Athletics Cross Country Tour Gold, con una participación que combina medallistas olímpicos, campeones mundiales y destacados representantes españoles.

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En categoría masculina, Kipsang defenderá su título después de imponerse el pasado año en una ajustada carrera y conquistar posteriormente la clasificación general del circuito mundial de campo a través, han informado este sábado fuentes de la organización.

Entre sus principales rivales estará el etíope Berihu Aregawi, subcampeón olímpico de 10.000 metros en París 2024 y tres veces subcampeón mundial de cross.

También sobresale el burundés Egide Ntakarutimana, uno de los líderes del ranking mundial, junto a los kenianos Charles Kiboino y Peter Rono y el italiano Konjoneh Maggi.

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La representación española estará encabezada por Nassim Hassaous, vigente campeón nacional de campo a través, acompañado por Mariano García, campeón mundial de 1.500 metros en pista cubierta en 2026, y Fernando Carro, plusmarquista español de 3.000 metros obstáculos.

En la prueba femenina, todas las miradas estarán puestas en Nadia Battocletti, vencedora de la pasada edición y una de las grandes referencias internacionales del fondo.

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La italiana, plata olímpica en París 2024, llega después de proclamarse campeona mundial de 3.000 metros en pista cubierta y conquistar el doblete europeo de 5.000 y 10.000 metros.

Entre sus principales rivales figuran la tunecina Marwa Bouzayani, cuarta mundialista en 3.000 obstáculos; la etíope Asefu Abreha y la burundesa Francine Niyomukunzi, además de la keniana Mirriam Cherop y de las jóvenes Peace Chebet y Lemlem Nibret.

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El atletismo español contará con María Forero, doble campeona europea de cross en categorías inferiores, y Carla Gallardo, plusmarquista nacional de medio maratón, junto a Marta Serrano y Claudia Corral.

La competición compartirá protagonismo con el LXI Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, que reunirá a atletas de diferentes categorías y cuyos títulos se decidirán también sobre el exigente trazado burgalés. EFE

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