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Madrid, 21 nov (EFE).- El 78 % de los consumidores durante el Black Friday teme descuentos engañosos y uno de cada tres afirma haber descubierto después una oferta mejor, unos datos que no suponen un frenazo al consumo sino la aparición de un comprador más exigente, según la consultora tecnológica NTT Data.

El informe ‘La nueva ola del Black Friday’ publicado este sábado refleja también que el 61 % de los consumidores llega a cuestionar la autenticidad de algunos precios durante este periodo de rebajas.

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Esta tendencia está dando lugar a un comprador más exigente que investiga con antelación, compara canales y busca confirmar el valor real de cada oferta antes de decidirse.

Esta necesidad de contrastar información también está impulsando el uso de la Inteligencia Artificial (IA) durante la campaña y el número de usuarios que prevé utilizar esta herramienta durante la campaña de rebajas asciende hasta el 55 %, mientras que un año antes representaba el 33 %.

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Aún así, solo el 8 % de ellos estaría dispuesto a delegar completamente la decisión de compra en un asistente autónomo y más de la mitad considera importante entender por qué recibe una determinada recomendación. EFE