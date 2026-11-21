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Sevilla, 21 nov (EFE).- Una veintena de familias de los internos de la Residencia San Sebastián de Cantillana (Sevilla), que acoge a 60 grandes dependientes, ha denunciado ante la Fiscalía deficiencias muy graves en la atención y cuidado a los usuarios, con discapacidad intelectual y graves alteraciones en la conducta, algo que el centro niega.

Se trata de un centro de la Junta de Andalucía concertado y gestionado desde 2010 por la Fundación SAMU, que denunciaba el pasado miércoles el procedimiento de desahucio promovido por la Sareb, propietaria del inmueble, por el que está previsto un juicio el próximo día 30 y que ha dado lugar a una reunión el próximo lunes entre ambos para intentar llegar a un acuerdo.

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Según han indicado a EFE familiares de los internos, estos pasan hasta 16 horas al día encerrados en sus habitaciones, sin acceso a un baño y sin poder beber agua, mientras el tiempo restante lo comparten todos ellos en el mismo patio.

De esta forma, han añadido, están juntos en un espacio "insuficiente", dado que son 60 personas y cuentan con diferentes perfiles como esquizofrenia, TEA o encefalopatías, lo que hace que en otros centros se les separe para evitar situaciones como posibles enfrentamientos o peleas.

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"Viven como animales", denuncian las mismas fuentes, que añaden que desde 2010 no se ha realizado ninguna inversión en el edificio, lo que achacan a que no sea propiedad de la Fundación SAMU, algo de lo que se han enterado a través de los medios de comunicación, según critican.

Los familiares consultados por EFE no consideran que la posible compra por parte de SAMU del inmueble vaya a servir "para nada" por lo reducido del espacio y por la gestión que se está realizando, por lo que piden a la Junta que no se renueve este contrato y se quite la concesión.

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Tras la denuncia presentada por estas familias, la Fiscalía de Sevilla ha recabado toda la información y ha ordenado una comprobación de los hechos denunciados, según han informado a EFE judiciales.

Desde la Fundación SAMU, su secretario y representante del Departamento Jurídico, Enrique Irazusta, ha admitido que el centro "no se encuentra en las mejores condiciones" y ha añadido que uno de los motivos por los que quieren comprarlo desde hace once años es "por hacerle una mejora integral". EFE

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