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Madrid, 21 nov (EFE).- Desde la jornada laboral de 32 horas que propone Frente Amplio hasta el cheque de formación en inteligencia artificial (IA) del PP, pasando por la reforma del despido del PSOE o el compromiso de Vox de garantizar "trabajo estable y salarios dignos para los españoles", todos los partidos incluyen medidas laborales de cara al 29N.

Estas son algunas de las propuestas de los programas del PP, PSOE, Vox y Frente Amplio.

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El PP propone reducir las cotizaciones por desempleo a las empresas que mantengan plantillas más estables e incentivar a aquellas que gestionen mejor la incapacidad temporal, así como perseguir el fraude en las bajas laborales.

En materia de formación, plantea que cada trabajador disponga de un cheque para formarse en IA, que pueda conservar aunque cambie de empresa y utilizar en el centro que elija.

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El programa contempla ampliar los permisos por nacimiento de cada progenitor e incentivar a las empresas por los trabajadores con hijos pequeños, tanto en las nuevas contrataciones como entre quienes ya formen parte de la plantilla.

Para los autónomos, promete eliminar la cuota a la Seguridad Social durante el primer año de actividad y extender la exención al segundo si sus ingresos no alcanzan el salario mínimo interprofesional (SMI).

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También prevé bonificar la cuota desde el primer día de baja por enfermedad grave, ampliar los supuestos que dan derecho al cese de actividad y elevar los umbrales de protección de la Ley de Segunda Oportunidad.

El PSOE plantea completar la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales e incentivar los avances en la negociación colectiva hacia las 35 horas.

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También incluye un "registro horario digital fiable, que recoja las jornadas laborales reales", una medida pendiente en esta legislatura y que Sumar le ha pedido dejar aprobada.

En materia de despido, propone reformar el improcedente para garantizar una reparación "efectiva, proporcionada y disuasoria" y recuperar los salarios de tramitación.

En incapacidad temporal, diseñará una prestación para personas en procesos oncológicos que facilite su reincorporación progresiva, además de integrar a las mutuas colaboradoras en la gestión pública de la Seguridad Social.

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También se compromete a una prestación de cuatro semanas para cuidar a hijos menores de ocho años y a ampliar en una semana el permiso de nacimiento del segundo progenitor si ambos disfrutan de sus permisos de forma no solapada.

Para los autónomos, plantea actualizar su estatuto para adaptarlo a los cambios tecnológicos y las nuevas profesiones, mejorar su protección social y avanzar en la cotización por ingresos reales.

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También propone simplificar el acceso al cese de actividad, adaptar la prevención de riesgos laborales y facilitar la transición al régimen especial de autónomos (RETA) de los profesionales procedentes de mutualidades alternativas.

Vox resume sus propuestas en el objetivo de garantizar "trabajo estable y salarios dignos para los españoles" y acabar con el desempleo, la precariedad y los bajos salarios, que atribuye a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

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La formación sostiene que esta situación dificulta especialmente la emancipación de los jóvenes y su acceso a un empleo estable.

Para revertirla, promete derogar la legislación laboral aprobada por el Gobierno, que considera que ha agravado la precariedad, desincentivado la contratación y maquillado las cifras de temporalidad, además de haber beneficiado al "duopolio sindical".

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Para los autónomos, plantea una cuota cero para quienes no alcancen el SMI y, una vez superado ese umbral, una cuota progresiva a partir de 50 euros en función de los ingresos.

Frente Amplio propone reducir progresivamente la jornada laboral hasta las 32 horas semanales.

En incapacidad temporal, plantea que las altas, bajas y confirmaciones por contingencias comunes correspondan exclusivamente a la sanidad pública, sin ampliar las competencias de las mutuas.

También se compromete a elevar la prestación contributiva por desempleo del 70 % al 80 % de la base reguladora durante los seis primeros meses y mantener el 70 % el resto del periodo, además de incrementar un 25 % los topes máximos.

En cuanto al despido improcedente, defiende una indemnización reparadora y disuasoria que compense el daño real al trabajador y una cotización adicional a la Seguridad Social para las empresas que despidan por implantar sistemas de IA o automatización.

Entre sus medidas figuran también un registro horario digital, fiable e interoperable y la prohibición de que el salario mínimo pueda ser absorbido o compensado mediante complementos o pluses salariales, dos cuestiones pendientes del pacto de Gobierno de coalición. EFE