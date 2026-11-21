El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asistirá este sábado a dos actos del Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE) que se celebrarán en Calvià y Maó.
A las 11.00 horas, Cuerpo participará en un acto en el Auditorio del Casal de Peguera con la secretaria general del PSIB-PSOE y candidata socialista al Congreso por Baleares, Francina Armengol.
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Por la tarde, a las 17.00 horas, el ministro se desplazará hasta Menorca para asistir a un acto en el Orfeó Maonès, en Maó, y en el que participará también la secretaria general del PSIB.
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