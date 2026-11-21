06/11/2026 El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, atiende a los medios durante Los Desayunos de La Portada de Extremadura, a 6 de noviembre de 2026, en Cáceres, Extremadura (España). POLITICA Jorge Armestar - Europa Press

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El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, participará el este sábado en una comida con afiliados del PP de Eivissa que tendrá lugar en el Recinto Ferial.

También participarán la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, y el presidente del PP de Eivissa y cabeza de lista al Congreso por Baleares, José Vicente Marí.

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El acto reunirá a afiliados, simpatizantes y ciudadanos de las Pitiusas en una cita que servirá para presentar el proyecto del PP, ha informado el partido.

Está previsto que los candidatos atiendan a los medios de comunicación sobre las 13.45 horas.