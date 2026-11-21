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Redacción Deportes, 21 nov (EFE).- El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se mostró confiado este viernes en sus opciones de cara a la carrera del Gran Premio de Las Vegas, tras marcar el mejor tiempo en la sesión de clasificación, pese a que una sanción por cambiar el motor le retrasará a la sexta posición de la parrilla.

"Creo que mañana tenemos una buena oportunidad para luchar, con suerte, por la victoria", dijo en declaraciones a la televisión al término de la sesión.

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El italiano, el piloto más joven de la historia en proclamarse campeón del Mundial de Fórmula Uno, logró su mejor giro en el último intento, pese a que admitió que creyó que todo "estaba perdido".

"En general, todo fue inesperado. En esa última vuelta pensé que estaba perdido, pero aquí el rebufo es muy grande, pude aprovecharlo y colocar el coche en la 'pole'".

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Su propio ingeniero, Peter Bonnington, más conocido como 'Bono', le había pedido por radio que apretase para cruzar la línea de meta a tiempo, algo que logró a falta de un segundo para el final de la sesión.

Antonelli añadió que le costó hacer funcionar los neumáticos y también tuvo problemas con el pedal del freno, en lo que describió como "una clasificación muy extraña".

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El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) heredó la primera plaza del italiano, y será quien comience desde la 'pole' la carrera. El inicio está programado para las 20:00 hora local de este sábado (04:00 GMT del domingo).EFE

(foto)