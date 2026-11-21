14/11/2026 El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, en un acto de campaña en Almería. A 14 de noviembre de 2026 en Almería (Foto de archivo). POLITICA Marian León - Europa Press

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El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, protagonizará este sábado, 21 de noviembre, un acto público en Sevilla en el marco de la que será su segunda visita a Andalucía con motivo de la campaña electoral por los comicios generales del 29 de noviembre.

El "gran acto público" se desarrollará a partir de las 12,00 horas en el Muelle de la Sal, según ha informado Vox, que ha destacado que Santiago Abascal continúa así su recorrido por las distintas ciudades españolas, "donde está abarrotando todas las plazas".

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Una vez que arrancó oficialmente la campaña electoral el 13 de noviembre, Abascal estuvo al día siguiente en un acto en la Plaza de la Constitución de Almería. De esta manera, el acto de este sábado en Sevilla será el segundo que desarrolle en Andalucía en plena campaña electoral.

En precampaña sí estuvo ya en Andalucía, donde arrancó su agenda de actos tras el anuncio, a principios de octubre, del adelanto electoral con un mitin en Estepona (Málaga) que ofreció el 11 de octubre, mientras que el 6 de noviembre intervino en un acto en el Palacio de Congresos de Granada.

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Andalucía está siendo una comunidad fundamental para los actos de los candidatos a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, ya que, con 60, es la que más diputados aporta al Congreso.

Santiago Abascal tuvo además una presencia destacada en la campaña electoral que Vox desarrolló de cara a los comicios andaluces del pasado 17 de mayo, tras los que Andalucía se convirtió en una de las cuatro autonomías que Vox cogobierna con el PP, junto con Extremadura, Aragón y Castilla y León.

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En dichos comicios del 17M, Vox obtuvo 15 parlamentarios, uno más que en los anteriores de 2022, que, sumados a los 53 conseguidos por el PP-A, otorgan a la coalición de gobierno que sustenta la Junta una holgada mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, donde ésta se alcanza con 55 diputados.