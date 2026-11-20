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Copenhague, 20 nov (EFE).- Suecia no concederá visados a los deportistas rusos que quieran competir en su terroitorio, al considerar que constituyen una amenaza que puede perjudicar las relaciones internacionales del país nórdico,. informó este viernes la Dirección General de Migraciones.

"Aplicaremos las reglas de la Unión Europea (UE) de que el visado para la zona Schegen puede negársele a personas que se considere que constituyen una amenaza para las relaciones internacionales", aseguró el organismo en un comunicado.

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El Gobierno sueco había revelado hace dos días que consideraba que la participación de atletas rusos en suelo sueco podría dañar a sus relaciones con otros países.

"El Estado ruso puede usar la participación de los deportistas rusos en torneos internacionales en suelo sueco para hacer propaganda y promover sus intereses políticos", dijo entonces en rueda de prensa la ministra de Exteriores en funciones, Maria Malmer Stenergard.

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Suecia acogerá el próximo mes de febrero los Mundiales de Esquí, que se celebrarán en la localidad de Falun, en el centro del país.

El Comité Olímpico Internacional recomendó en julio pasado a las federaciones deportivas mundiales que readmitieran a los atletas rusos, suspendidos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

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La Federación Internacional de Esquí (FIS) ha decidido permitir la participación de atletas rusos y bielorrusos bajo ciertas condiciones.

Varios países, como Noruega, Canadá y Finlandia, entre otros, han reiterado en las últimas semanas que vetarán la entrada de atletas rusos para participar en torneos internacionales en su territorio. EFE

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