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Barcelona, 20 nov (EFE).- El jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, Josep Naharro, ha alertado este viernes de que las organizaciones criminales están “acopiando” cocaína “esperando que el precio suba para tener mayor beneficio".

Lo ha dicho este viernes en una mesa redonda sobre el nuevo narcotráfico en la jornada 'Narcotráfico, blanqueo de capitales y empresa', organizada por Foment de Treball en Barcelona.

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Naharro ha explicado que los narcos están haciendo “lo mismo que ha hecho el Gobierno con la oliva”, en referencia a la retención del 12 % de la producción que, según ha recordado, anunció el Ministerio de Agricultura porque los precios del aceite estaban bajando.

"¿Qué encontramos? Que los empresarios del crimen, debido al bajo coste de la cocaína en España, están comprando en la costa de Andalucía el kilo de cocaína a precios que no habíamos visto", ha dicho.

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El comisario ha participado junto al comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional en Barcelona, David Sánchez, y el comandante jefe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña, Patrick Montes.

“Hemos de entender que el narcotráfico organizado va mucho más allá del delito”, ha advertido Naharro.

Según el comisario, las organizaciones criminales “intentan controlar sectores que hoy en día controlan los Estados” y están “retando a los Estados con el monopolio de la violencia”.

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Naharro ha explicado que hace unos quince años la marihuana “rompió el paradigma” y aparece “de una manera muy industrial”, convirtiendo Cataluña por primera vez en país productor de droga.

Y en los últimos dos años, ha señalado, las políticas de Estados Unidos contra el narcoterrorismo han desviado hacia Europa la cocaína de Sudamérica, lo que explica que su presencia haya aumentado mucho.

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Por ello, Naharro ha pedido que el crimen organizado “se debe poner en las agendas políticas” y que los Estados europeos empiecen a hablar “en la misma mesa” sobre esta amenaza para hacer “una estrategia común”, “como mínimo” en la Unión Europea.

Por su parte, David Sánchez ha abogado por crear equipos multidisciplinares de diferentes cuerpos dirigidos “por un fiscal, en este caso un fiscal especializado”.

Sánchez también ha pedido la creación de juzgados especiales antidroga y ha dicho que la fiscalía antidroga es “una herramienta fundamental” en el trabajo policial: “Si no, estamos perdidos”.

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El comisario ha defendido que el tráfico de drogas asociado al crimen organizado tenga una evolución hacia “un endurecimiento”, como “está pasando en todos los países”.

Ha advertido de que, si se legalizan las drogas, el crimen organizado “buscará otra alternativa o buscará otra droga nueva”, porque al traficante “lo que menos le importa es cómo llega la droga al consumidor”.

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Patrick Montes, en su intervención, ha defendido que Cataluña “no es el problema", sino que se trata de un nodo estratégico, y que por ello "debe ser la solución”.

Ha defendido el papel de las policías locales, porque ninguna institución “puede conocer mejor un municipio que su propia policía local”, y ha recordado que “las grandes operaciones muchas veces empiezan con una pequeña información de proximidad”.

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También ha pedido aprovechar las nuevas tecnologías “para controlar el dato y dejar muy poco espacio al crimen organizado”, aunque ha admitido que es un debate complejo por “el péndulo entre la seguridad y la libertad”. EFE