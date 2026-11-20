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Valladolid, 20 nov (EFE).- El VRAC Quesos Entrepinares de Valladolid, como vigente campeón de liga, cuenta con el factor cancha para lograr el que sería su décimo título de la Supercopa de España, ante un Silicius Alcobendas que ya sabe lo que es ganar en Valladolid, y que va a llegar con la máxima ambición a esta cita.

Tras un arranque de temporada intenso en el que el VRAC solo cayó ante Ordizia, la Supercopa de España se presenta como el partido más importante en lo que va de curso, puesto que se trata del primer título en liza del presente curso.

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Sin una referencia liguera entre los dos contendientes, en las jornadas que ya se han disputado, hay que remontarse hasta abril para encontrar el último antecedente de partidos entre VRAC y Alcobendas, también en Pepe Rojo, con victoria para los madrileños por 10-35.

Repitieron así, en la División de Honor, la dolorosa derrota que ya había sufrido el cuadro azulón en casa en las semifinales de la Copa del Rey en febrero (18-22), victoria que le sirvió al equipo madrileño para disputar la final copera y, a la postre, proclamarse campeón.

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La última victoria del VRAC frente al Alcobendas fue en octubre de 2025 en Las Terrazas, donde los de Diego Merino ganaron 13-35.

Pero el arranque de liga de los queseros ha sido mejor que el de los granates que, tras tres derrotas, consiguieron recuperarse con dos victorias consecutivas que les mantienen en la parte media de la clasificación.

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Según el técnico del cuadro vallisoletano, Diego Merino, llegan a esta cita "con ganas e ilusión, pero también con el respeto de jugar un partido de este perfil ante Alcobendas, uno de los rivales más complicados que se pueden tener".

"Nos impidió jugar una final de Copa del Rey y, aunque ha tenido varios partidos en los que no ha mostrado su mejor imagen, llegan bien a esta final. Nosotros estamos dando pasos hacia adelante y estamos siendo más sólidos y constantes, y con mejores secuencias, por lo que estamos preparados y en condiciones de ganar este duelo”.

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La convocatoria del VRAC para este compromiso está formada por Tsotne Tchurumburidze, Fernando Domínguez, Pablo Miejimolle, Mauro Genco, David Gallego, Giorgi Turabelidze, Jaime Borondo, Reuben Du Plooy, Pablo Ecuaga, Marc Sánchez, Martín Serrano, East Timor, Andrea Mastouri, Gonzalo Domínguez y Álvar Escudero.

Completan la lista Teo Marcos, Balta Taibo, Sergio Molinero, Francisco González del Pino, Pablo Torres, Pablo Mateos, Mauro Perotti y Manuel Jorqui. EFE

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