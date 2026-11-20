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Santa Cruz de Tenerife/Mallorca, 20 nov (EFE).- El Tenerife cerrará el sábado ante el Mallorca y en el Rodríguez López una semana con tres encuentros, dos ligueros y uno de Copa, en los que ha registrado dos triunfos, frente al Ceuta y el Badajoz respectivamente, después de un largo camino sin encontrarse con la victoria.

Tres partidos en un lapso de tan solo seis días: el primero, el pasado domingo, que se saldó con una victoria ante el Ceuta, por 2-0, en un duelo muy emotivo y complicado para los locales al suponer su particular "vuelta a la normalidad" tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.

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Posteriormente, los blanquiazules se enfrentaron al CD Badajoz en la primera ronda de la Copa del Rey el pasado miércoles, en una visita que sacaron adelante sin problema con un contundente 2-5.

El carrusel llega a su fin este sábado de nuevo en el feudo tinerfeño ante el Mallorca.

Días importantes en clave blanquiazul, ya que los tinerfeños han sufrido para volver a la senda de la victoria tras siete jornadas y prácticamente dos meses en los que sumaron dos derrotas y cinco empates.

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Sumar de tres contra el Ceuta ha supuesto un arreón importante para poder "trabajar desde la victoria", como declaró Álvaro Cervera en sala de prensa, además de ayudar a sobrepasar lo vivido en las últimas semanas y no desengancharse de la zona media de LaLiga Hypermotion, en la que ocupan el puesto 13 de la clasificación, con 18 puntos y un partido menos, que se jugará el 9 de diciembre ante el Granada.

Por su parte, el Mallorca llega plagado de bajas y en su peor momento de la temporada.

El triunfo copero ante el Alcoyano (1-3) supuso un alivio para Luis García, pero el hecho de necesitar una prórroga aumentó las dudas sobre el juego del equipo, precedidas por el pinchazo ante el Córdoba en Son Moix (3-3) y el balance de una victoria en seis partidos como visitante.

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Más allá de la visita a El Collao, la semana ha sido convulsa dentro del club tras la destitución de su consejero delegado de fútbol, Pablo Ortells, por lo que el ambiente ha estado caldeado ante la revolución que está llevando a cabo en las altas esferas el propietario de la entidad, Andy Kohlberg.

El club bermellón suma hasta cinco bajas por lesión, varias de ellas tan importantes como Morlanes, Roca y Antonio Sánchez, pero recupera a los internacionales y a Josep Cerdà para una posición de extremo que carecía de opciones la semana pasada.

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Un aspecto fundamental para que el elenco balear pueda sacar los tres puntos es recuperar la fiabilidad defensiva que le caracterizó durante el primer mes y medio de competición, puesto que enlaza cinco jornadas sin dejar la portería a cero y viene cometiendo errores muy evitables que han costado puntos.

Para ello, la vuelta de Martin Valjent al once se antoja como una de las claves, sustituyendo a Aboubaka Soumahoro. La duda residirá en el lateral derecho, donde Arnau Puigmal se presenta como la mejor baza para Luis García, pero arrastra una sobrecarga física que podría condicionar su participación, al igual que Alberto Moreno en el costado izquierdo.

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- Alineaciones probables:

Tenerife: Dani Martín; César, Landázuri, Viereck, David Rodríguez; Gerard Valentín, Juanjo Sánchez, Jesús Álvarez, Nacho Gil; Gomis y Enric Gallego.

Mallorca: Tenas; Calatayud o Puigmal, Valjent, Raíllo, Moreno o Lato; Darder, Sala, Torre; Luvumbo, Fuentes y Liso.

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 21.00 (CET).

EFE

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