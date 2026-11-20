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Sevilla, 20 nov (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, en su debut en un partido de la máxima rivalidad sevillana, afirmó este viernes sobre el partido en el que recibirá el sábado al Betis la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports que "éste es el derbi de los derbis".

El técnico madrileño, en su comparecencia de prensa posterior al entrenamiento que dirigió en el escenario del encuentro, el Ramón Sánchez-Pizjuán, comentó que esta cita entre los 'eternos rivales' puede que "un Madrid-Atlético se le acerque un poco".

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García Plaza afirmó que "ha sido una semana extraña" por los percances de sus jugadores, pero auguró "un partido bonito y apasionante" en el que "habrá igualdad máxima".

El preparador sevillista también habló de la "relación de amistad" que mantiene con su homólogo bético, Manuel Pellegrini, al que conoció cuando "era muy joven" y formaba parte del cuerpo técnico de la cantera del Villarreal y el chileno entrenador del primer equipo.

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García Plaza aseguró que le profesa "respeto y admiración" a Pellegrini y por ello le "encantará saludarlo y desearle toda la suerte del mundo a partir de la semana siguiente".

El entrenador del Sevilla lamentó los "momentos duros", de "mucha mala suerte", vividos durante este parón de selecciones por su plantel, que ha perdido para toda la temporada a "dos jugadores por lesiones de larga duración", el atacante Alfon González y el defensor José Ángel Carmona,.

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Insistió en lo "difícil" que se hace "ver a los dos chicos llorando y gritando de dolor", el primero por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y el segundo por una doble fractura de tibia y peroné en la primera derecha, por lo que ha mandado "un abrazo a los dos" y el deseo de "tenerlos recuperados cuanto antes".

El técnico madrileño anunció que "casi seguro" afrontará el derbi "con tres centrocampistas" en su once titular para medirse a "un equipo de Champions, con individualidades altas", pero cree que cuando sus hombres son capaces de "competir al cien por cien, no es fácil ganar aquí. Este Sevilla compite bien"".

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Con la lesión de Carmona, el preparador sevillista admitió "un problema de efectivos en el lateral derecho", donde sólo dispone de Juan Iglesias, si bien el senegalés "(Arouna) Sangante, en un momento dado, puede jugar ahí" aunque "la semana que viene va a entrenar" a sus órdenes "un chaval del filial", el alemán Tamiou Kpebane. EFE

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