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Barcelona, 20 nov (EFE).- El partido entre el Barça y el Inter JP Financial, correspondiente a la decimocuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Prime Futsal y previsto para el próximo 27 de diciembre, se disputará en el Pabellón Polideportivo Nuevo de Santa Coloma de Gramenet debido a su coincidencia horaria con el clásico de la Liga Endesa, según ha informado este viernes el club azulgrana.

El encuentro de baloncesto, que enfrentará al Barça y al Real Madrid, está programado para ese mismo día a las 21:00 horas. La coincidencia, unida al hecho de que la penúltima jornada del Torneo Apertura de fútbol sala debe disputarse en horario unificado, ha obligado a la entidad barcelonista a buscar una sede alternativa al Palau Blaugrana.

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El club catalán ha explicado que ha realizado "todos los esfuerzos posibles" para mantener el partido en el recinto azulgrana, pero que la normativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no permite esa opción.

Finalmente, el pabellón de Santa Coloma de Gramenet, donde juega como local el Catgas Energia, ha sido elegido por reunir las "condiciones necesarias" para acoger un encuentro de estas características, ya que dispone de sistema de videoarbitraje (VAR), una superficie de juego en buenas condiciones y los espacios y accesos requeridos.

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El FC Barcelona ha agradecido al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet su "predisposición, las facilidades ofrecidas y la colaboración para hacer posible el acuerdo", según ha concluido el comunicado. EFE

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