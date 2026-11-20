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Madrid, 20 nov (EFE).- "Diputados" escolares han pedido este viernes en el Congreso protección frente a las redes y el mal uso de internet y han aprobado su compromiso a no usar pantallas de lunes a jueves salvo que sea necesario, unas propuestas que han votado en un pleno celebrado con motivo del Día de la Infancia.

La sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados ha acogido esta sesión de 'Diputados por un día' que se celebra anualmente organizado por Aldeas Infantiles SOS y en la que 157 escolares de diferentes provincias han ejercido de parlamentarios para defender sus derechos, este año en relación al buen uso de la tecnología.

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Siete portavoces de otros tantos colegios han salido al estrado para defender sus propuestas y compromisos, dos por cada centro, que luego se han sometido a votación, cuando cada uno de los "diputados" ha introducido su voto en la urna.

Y aunque algunos han admitido que lo que habían votado era porque era una propuesta de su clase, otros sí han apoyado lo dicho por otro de los grupos.

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Como una experimentada política acostumbrada a los mítines, la primera "diputada" infantil en intervenir en el pleno, portavoz del colegio Los Abetos, de Manzanares el Real (Madrid), de sexto de primaria, ha hecho una encendida defensa de sus propuestas: "¿Os acordáis de algún día en el que no hayáis mirado una pantalla?", ha preguntado a los asistentes, para apostar a continuación por desconectar de las redes para conectar más con el juego al aire libre, la familia, el deporte y con ellos mismos.

Una sesión en la que han participado además los colegios de Los Almendros, de Rivas Vaciamadrid (Madrid); Gómez Manrique, de Villamuriel de Cerrato (Palencia); Nuestra Señora de la Asunción, de Salamanca; Los Doce Linajes, de Soria; San Cristóbal, de Boecillo (Valladolid); y Cardenal Xavierre FESD, de Zaragoza.

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Entre otras propuestas, los portavoces han pedido un "botón de ayuda" fácil de ver en aplicaciones o videojuegos "para avisar enseguida si alguien nos amenaza", que ningún móvil, tableta o consola se venda sin el control parental ya activado y más policías especializados para perseguir a quien insulta y acosa en redes.

Junto a la propuesta de no usar pantallas de lunes a jueves, uno de los colegios ha propuesto también que los centros educativos den una enciclopedia a los alumnos para buscar la información que necesiten.

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Y han coincidido en que pasan demasiado tiempo frente a las pantallas y poco en los parques: "Los niños a veces no pedimos ayuda por vergüenza, os pedimos que nos escuchéis", ha señalado el portavoz del colegio soriano, mientras que la del centro de Boecillo, en Valladolid, ha reclamado: "Necesitamos que las leyes nos protejan de verdad, también en internet". EFE