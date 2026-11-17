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La Restinga (El Hierro), 17 nov (EFE).- La llegada incesante de cayucos a las costas canarias, con más de 11.000 inmigrantes irregulares desde que comenzó noviembre, ha experimentado un parón que ha dado una tregua de 24 horas a los dispositivos de emergencia.

La última embarcación precaria asistida por Salvamento Marítimo fue una con 112 personas a bordo que fue conducida hasta el muelle de La Restinga a las 17:00 horas de ayer lunes, la segunda de la jornada, que se saldó con un total de 358 personas, entre ellas 17 mujeres y cuatro menores.

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Desde entonces no se tiene constancia de la llegada de más cayucos o pateras a las costas canarias, confirman a EFE fuentes de Salvamento.

Esta pausa se produce tras un fin de semana de cifras récord, con 23 embarcaciones con 3.047 personas a bordo, la mayoría desembarcadas en El Hierro.

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Y lo hace en una jornada en la que han sido derivadas a Tenerife por vía marítima 550 personas migrantes que habían llegado en cayucos a El Hierro.

En el plano institucional, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este martes la puesta en marcha de un hospital de campaña en El Hierro para reforzar la atención sanitaria ante la emergencia migratoria que atraviesa la isla.

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Lo hará con cargo a los cinco millones de euros extraordinarios que incluirá el Gobierno de España en un real decreto ley urgente para afrontar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del repunte migratorio en El Hierro.

Esos cinco millones, según ha explicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se desglosarán en dos partidas: tres millones irán destinados al Gobierno canario para financiar los gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud, y los dos restantes irán al Cabildo de El Hierro para gastos sociales y económicos. EFE

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