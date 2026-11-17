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Vigo, 17 nov (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reprochado este martes a la Xunta de Galicia y el PP su silencio tras el "atentado" a la sede del sindicato en el centro de Vigo el pasado 11N por la tarde, mientras se celebraba una de las manifestaciones convocadas por la huelga general.

Álvarez ha visitado el inmueble en la ciudad gallega para trasladar el apoyo de la Dirección Confederal tras el ataque del miércoles de la semana pasada, cuando explotó un artefacto explosivo en el portal del sindicato.

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El secretario general de UGT ha calificado este ataque como una "atentado terrorista sin ningún lugar a dudas" y ha subrayado que, aunque "afortunadamente" no hubo que lamentar víctimas, "la potencia del artefacto podía haber dañado a cualquier persona que estuviera dentro o fuera del local".

Por eso ha reclamado "no quitarle ni un ápice de gravedad" a este acto de "sabotaje, de intento de intimidación" que ha enmarcado en una "larguísima campaña de acoso, de insulto contra las organizaciones sindicales" bajo consignas como "acabar con los sindicatos".

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El líder sindical ha agradecido las muestras de solidaridad de las fuerzas políticas de izquierda, de la Delegación del Gobierno en Galicia y del Ayuntamiento de Vigo, pero ha afeado esos "silencios" que les "duelen".

Así, ha dicho que "a día de hoy todavía" está esperando que la Xunta de Galicia y su presidente, Alfonso Rueda (PP), "tengan algún reconocimiento de lo que ha ocurrido en Vigo".

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Álvarez ha afirmado que le "extraña" que el PP, que exige "con razón" condenar los ataques contra sus candidaturas en el País Vasco, "aún no haya dicho ni una palabra en relación con esta agresión, con este atentado" contra UGT en Vigo.

Respecto a la autoría del ataque, Álvarez ha señalado que el sindicato dispone de "poca información porque en estos momentos las investigaciones policiales están abiertas", aunque ha instado a "llegar hasta el final y, si es posible, conocer a los autores".

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Si bien precisó que no tiene "ninguna prueba" para señalar responsables concretos, ha advertido de que "en este país la extrema derecha lleva un tiempo largo que está intentando intimidar" y acobardar a los sindicatos.

El líder de UGT ha proclamado que una organización con 138 años de historia como esta no se va a amedrentar: "Hemos vivido historias de todo tipo y condición y no nos van a acobardar".

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Más de un centenar de personas se concentraron ante la sede del sindicato en Vigo para sumarse a la condena al ataque de la semana pasada. EFE

(Foto) (Vídeo)