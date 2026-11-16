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RTVE, Atresmedia, Mediaset y La Séptima emitirán el cara a cara entre Sánchez y Feijóo

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(Actualiza la NA1210 con datos actualizados de Mediaset)

Madrid, 16 nov (EFE).- RTVE, Atresmedia, Mediaset y La Séptima han confirmado que retransmitirán el próximo jueves, 19 de noviembre, el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, organizado por la Academia de Televisión, que ofrecerá una señal institucional del debate a los operadores interesados.

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El encuentro, que comenzará a las 22:00 horas y estará moderado por la presidenta de la Academia, María Casado, podrá seguirse, tal y como han informado a EFE las distintas cadenas, en La 1, el Canal 24 Horas, TVE Internacional, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y La Séptima, además de en Radio Nacional de España (RNE), Onda Cero y la Cadena SER.

RTVE ofrecerá también el debate a través de su página web y de RTVE Play, y ha preparado programas especiales antes y después del encuentro, conducidos por Pepa Bueno, para analizar las intervenciones de los dos candidatos.

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Por su parte, Atresmedia retransmitirá el cara a cara en Antena 3 y laSexta, con programas especiales previos y posteriores presentados por Vicente Vallés y Antonio García Ferreras, respectivamente, lo que obligará a suspender las emisiones habituales de 'El Hormiguero' y 'El Intermedio' de este jueves.

Mediaset emitirá el debate simultáneamente en Telecinco y Cuatro, también con una programación especial en ambas cadenas. En Telecinco, Carlos Franganillo conducirá a partir de las 21:00 horas una edición monográfica de Informativos Telecinco dedicada a la actualidad política, la campaña electoral y las claves del encuentro.

En Cuatro, Diego Losada y Mónica Sanz presentarán a las 20:00 horas un especial de 'Noticias Cuatro 2', al que seguirá, a las 21:00 horas, 'Horizonte. Cara a cara', con Iker Jiménez, Carmen Porter y los colaboradores del programa. El espacio retomará su emisión a medianoche, una vez concluido el debate.

Onda Cero y la Cadena SER también ofrecerán el encuentro en directo, al igual que La Séptima.

La relación de operadores que emitirán el debate todavía no está cerrada. Las televisiones autonómicas integradas en la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) están pendientes de conocer el presupuesto de la retransmisión para determinar cuáles se sumarán a la señal institucional.

El cara a cara se celebrará en el Plató A de Madrid Content City, de Secuoya Content Group, y estará dividido en cinco bloques temáticos, acordados por el PSOE y el PP: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

El sorteo celebrado por la Academia de Televisión determinó que Feijóo abrirá el debate y Sánchez lo cerrará.

La Academia, que ya organizó debates electorales en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019, pondrá a disposición de las televisiones interesadas la señal institucional del encuentro, que se celebrará diez días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. EFE

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