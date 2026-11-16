Pontevedra será segunda parada de la Copa del Mundo de natación artística en 2027 y 2028

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Redacción deportes, 16 nov (EFE).- Pontevedra será la sede de la segunda prueba de la Copa del Mundo de natación artística en el 2027, entre el 19 y el 21 de marzo, y volverá al calendario en el 2028, según ha anunciado la Federación Mundial de Natación, que también ha hecho público que la ciudad china de Wuhan será la sede de la Superfinal del 11 al 13 de junio.

La ciudad gallega, con el Complejo Deportivo Rías do Sur, se unió al circuito en el año 2026 y seguirá siendo de esta manera una parada importante en lo sucesivo, con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 cada vez más cerca y las nadadoras y los nadadores nacionales cosechando muy buenos resultados en épocas recientes.

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"Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a España a los mejores nadadores artísticos del mundo", declaró Fernando Carpena, presidente de la Real Federación Española de Natación (RFEN), tras conocerse la noticia.

"Con la incorporación de dos sedes de primer nivel, Pontevedra y Wuhan, a la Copa del Mundo de Natación Artística de la Federación Mundial de Natación 2027, los atletas, entrenadores y aficionados pueden esperar una serie excepcional que culminará con el Campeonato Mundial de Natación de Budapest 2027", manifestó Husain Al Musallam, máximo dirigente del organismo internacional. EFE

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