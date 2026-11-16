Espana agencias

Pontevedra será segunda parada de la Copa del Mundo de natación artística en 2027 y 2028

Guardar

Redacción deportes, 16 nov (EFE).- Pontevedra será la sede de la segunda prueba de la Copa del Mundo de natación artística en el 2027, entre el 19 y el 21 de marzo, y volverá al calendario en el 2028, según ha anunciado la Federación Mundial de Natación, que también ha hecho público que la ciudad china de Wuhan será la sede de la Superfinal del 11 al 13 de junio.

La ciudad gallega, con el Complejo Deportivo Rías do Sur, se unió al circuito en el año 2026 y seguirá siendo de esta manera una parada importante en lo sucesivo, con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 cada vez más cerca y las nadadoras y los nadadores nacionales cosechando muy buenos resultados en épocas recientes.

PUBLICIDAD

"Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a España a los mejores nadadores artísticos del mundo", declaró Fernando Carpena, presidente de la Real Federación Española de Natación (RFEN), tras conocerse la noticia.

"Con la incorporación de dos sedes de primer nivel, Pontevedra y Wuhan, a la Copa del Mundo de Natación Artística de la Federación Mundial de Natación 2027, los atletas, entrenadores y aficionados pueden esperar una serie excepcional que culminará con el Campeonato Mundial de Natación de Budapest 2027", manifestó Husain Al Musallam, máximo dirigente del organismo internacional. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las imágenes más sorprendentes de Guillermo y Kate Middleton en la India: del baño de multitudes a viajar en el metro de Bombay

El matrimonio ha usado el transporte público durante su visita a Bombay, donde Kate ha reaparecido en una gran cita internacional junto al príncipe Guillermo

Las imágenes más sorprendentes de Guillermo y Kate Middleton en la India: del baño de multitudes a viajar en el metro de Bombay

Receta de pan de Cádiz, el desconocido postre navideño de mazapán que esconde ‘joyas’ confitadas

Este pastel de mazapán se monta formando capas de dulce de batata, crema de yemas, cabello de ángel y frutas confitadas

Receta de pan de Cádiz, el desconocido postre navideño de mazapán que esconde ‘joyas’ confitadas

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

El Supremo llama la atención a un juez de Torrevieja por “copiar y pegar” el criterio de un magistrado peruano y 15 páginas de un artículo académico

La Sala de lo Penal denuncia “sonrojantes déficits de justificación” en una resolución que incorporaba referencias a la legislación procesal peruana y un extenso texto doctrinal sin explicar su relevancia para el caso

El Supremo llama la atención a un juez de Torrevieja por “copiar y pegar” el criterio de un magistrado peruano y 15 páginas de un artículo académico

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

El CNI descarta que Marruecos organizara la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pero señala que priorizó la seguridad de la fiesta de Mohamed VI

El Supremo llama la atención a un juez de Torrevieja por “copiar y pegar” el criterio de un magistrado peruano y 15 páginas de un artículo académico

Así están las encuestas: el PSOE recorta distancias al PP, pero las derechas siguen alcanzando la mayoría absoluta el 29-N incluso en su peor escenario

Yolanda Díaz pierde su trabajo tras el Gobierno: renuncia a su candidatura a la OIT y carga contra su rival por “pisotear el diálogo social” y entregarse a Trump

ECONOMÍA

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más vivienda, sí, pero ¿dónde y cómo? El coste de crecer hacia fuera o construir hacia arriba

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

El PSOE anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: destinar el 1% del PIB a vivienda social y un permiso retribuido de cuatro semanas para el cuidado de los hijos

DEPORTES

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”

Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra

Así te hemos contado la derrota de España ante Inglaterra en el partido de la Nations League

Inglaterra le arrebata la corona a España, a pesar del arreón final de La Roja