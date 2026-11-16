Espana agencias

La selección alemana se despide de Adidas tras más de 70 años

Guardar

Berlín, 16 nov (EFE).- La selección alemana se despedirá esta noche del consorcio Adidas como patrocinador, tras un largo período de más de 70 años en los que había habido una relación que parecía cercana a una simbiosis entre el equipo y la empresa.

La relación entre Adidas y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) comenzó en 1954, justo el año en que Alemania se coronó campeona del mundo en aquella final contra Hungría que ha pasado a la historia como "el milagro de Berna".

PUBLICIDAD

En ese entonces Adidas todavía no era un consorcio sino una empresa familiar con su fundador, Adi Dassler, a la cabeza que tenía buenas relaciones con el legendario seleccionador Sepp Herberger.

Dassler puso a disposición de la selección alemana unas botas con tacos intercambiables. Antes del partido, Herberger había dicho que si hacía sol Alemania no tendría posibilidad alguna ante la favorita Hungría. "Si llueve es otra cosa", agregó.

PUBLICIDAD

Cuando la selección alemana se dirigía al estadio empezó a llover. Los alemanes cambiaron los tacos cortos de sus botas por tacos largos, que se adaptan mejor a las condiciones del césped por la lluvia.

Al final, Alemania se impuso contra todo pronóstico por 3-2. Aunque probablemente hubo otras razones diferentes a la lluvia y los tacos largos, el nombre de Adidas quedó ligado a la leyenda del 'milagro de Berna'.

Adidas, desde entonces, le proporcionó las botas a la selección y, a partir de 1980, cuando la empresa familiar ya había pasado a ser un consorcio multinacional, el equipamiento completo.

A partir del 1 de enero de 2027 eso dejará ocurrir puesto que el gran competidor de Adidas, el consorcio estadounidensen Nike, se convertirá en nuevo patrocinador con lo que el duelo de esta noche contra Países Bajos será el último en que los alemanes lleven las camisetas de su socio histórico, con el que ganaron cuatro campeonatos del mundo masculinos y dos femeninos, además tres Eurocopas.

El cambio se debe ante todo ante la oferta monetaria de Nike que alcanza, según cifras oficiosas, los 100 millones de euros al año, casi el doble de lo que había pagado Adidas hasta ahora.

Si esa inversión le da réditos a Nike, tras años en los que la selección alemana ha sido sólo una sombra de sus mejores tiempos, es algo que está por verse. También está por ver si el fin de su relación con la DFB afectará o no la imagen de Adidas.

En todo caso, Adidas ha sacado provecho de la recta final de su relación con la DFB. Las camisetas oficiales del último Mundial se vendieron cuatro veces más que las del torneo anterior, según la compañía.

"Gracias por todo", decía una pancarta en Herzogenrauch, la sede central de la compañía y, también, el lugar de concentración habitual de la selección alemana.

A la izquierda, en el centro, había otra pancarta con el emblema de la empresa y un letrero que recordaba como la relación había empezado en 1954. Más a la izquierda, una foto de Adi Dassler cambiando los tacos de una bota.

El contrato con Nike tiene vigencia hasta 2034. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rosalía hace historia con ‘LUX’ y consigue nueve nominaciones en los Premios Grammy, entre ellas la de Mejor Álbum del Año, primera española en conseguirlo

La catalana aspira también a los premios a mejor álbum alternativo, mejor canción del año por ‘Berghain’ y mejor interpretación alternativa por ‘Reliquia’

Rosalía hace historia con ‘LUX’ y consigue nueve nominaciones en los Premios Grammy, entre ellas la de Mejor Álbum del Año, primera española en conseguirlo

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Una discusión de pareja acaba en tragedia: detenida una mujer de 22 años por el asesinato de su novio en San Blas (Madrid)

El SUMMA 112 intentó reavivar a la víctima sin éxito

Una discusión de pareja acaba en tragedia: detenida una mujer de 22 años por el asesinato de su novio en San Blas (Madrid)

RTVE, Atresmedia y La Séptima emitirán el cara a cara de Sánchez y Feijóo en directo: dónde y cuándo ver el debate electoral

El debate, organizado por la Academia de Televisión, será emitido en la cadena pública, Atresmedia y La Séptima

RTVE, Atresmedia y La Séptima emitirán el cara a cara de Sánchez y Feijóo en directo: dónde y cuándo ver el debate electoral

Cuatro embarcaciones marroquíes persiguen a un catamarán español que se dirigía a Canarias y fuerzan a sus ocho tripulantes a pedir auxilio

La tripulación del ‘Oummoulcolzom’, que participa en la regata transatlántica ARC 2026, logró escapar tras acelerar hasta los nueve nudos y emitir una llamada general de emergencia

Cuatro embarcaciones marroquíes persiguen a un catamarán español que se dirigía a Canarias y fuerzan a sus ocho tripulantes a pedir auxilio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Cuatro embarcaciones marroquíes persiguen a un catamarán español que se dirigía a Canarias y fuerzan a sus ocho tripulantes a pedir auxilio

Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño

El sustituto del juez Peinado en el ‘caso Begoña Gómez’ pide a Google que no borre el software de la Complutense ante el riesgo de que desaparezcan pruebas clave

Frente Amplio presenta sus propuestas para el 29-N con impuestos a superricos, ayudas por menor a cargo y jornada de 32 horas: “Será el programa del PSOE para la siguiente legislatura”

ECONOMÍA

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

A la venta en Wallapop un antiguo vagón del Tranvía Azul del Tibidabo de Barcelona por 44.700 euros: “Una auténtica joya con más de 125 años de historia”

Frente Amplio anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: recuperar la jubilación a los 65 años, subir las pensiones mínimas hasta el SMI y comedores escolares gratuitos

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”

Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra

Así te hemos contado la derrota de España ante Inglaterra en el partido de la Nations League

Inglaterra le arrebata la corona a España, a pesar del arreón final de La Roja