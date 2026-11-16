La Policía detiene a seis personas por el abandono de menores extranjeros en España

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Valencia, 16 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a seis personas, dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años, por presuntos delitos de abandono de menores y por favorecer la inmigración ilegal tras dejar en España a sus hijos, de entre 16 y 17 años.

Según ha informado este lunes la Policía, los adultos entraban en el país con visado de turista junto a los menores y, en algunos casos, con el resto de la familia.

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Tras pasar unos días en España, regresaban a sus países de origen y los adolescentes se presentaban en comisarías o puestos de la Guardia Civil para denunciar que se encontraban desamparados.

La investigación comenzó a principios de año, cuando agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia, en colaboración con la de Alicante, detectaron un patrón similar en varios jóvenes procedentes de países del Magreb.

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Los menores habían llegado a España a través de los aeropuertos de Madrid, Valencia, Málaga, Murcia y Barcelona.

La Policía sostiene que sus familias buscaban que las instituciones españolas asumieran su tutela y atención dentro del sistema de protección a la infancia.

Los agentes comprobaron además que, en la mayoría de los casos, los adolescentes tenían familiares adultos que residían legalmente en España y han señalado que esta red de apoyo podría facilitar su acogida en el país.

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Tres de los progenitores fueron detenidos en Málaga, Melilla y el puesto fronterizo de Tarifa, mientras que los otros tres fueron arrestados en Valencia, y los seis han sido puestos a disposición judicial. EFE