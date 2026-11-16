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Juan Ramírez de Lucas, una breve historia de amor con Lorca que duró una larga vida

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Irene Dalmases

Barcelona, 16 nov (EFE).- Juan Ramírez de Lucas, el último amor de Federico García Lorca, guardó durante décadas la última carta larga que escribió el poeta, es el protagonista de 'Canción enamorada' y asistió como testigo de excepción a la génesis de 'La casa de Bernarda Alba', pero custodió para sí la relación que marcó su vida.

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Ahora, con edición del hispanista Christopher Maurer y del periodista Víctor Fernández, llega a las librerías 'Recuerdos. Breve historia de un amor' (Seix Barral), con materiales inéditos sobre la relación de tres meses, entre mayo y julio de 1936, que mantuvo el poeta granadino con 'el rubio de Albacete', tal como lo denominó en 'Canción enamorada'.

En una entrevista con EFE, Víctor Fernández ha señalado este lunes que por primera vez se publican los dos cuadernos que escribió Ramírez de Lucas entre 1996 y 2005 sobre la relación amorosa que mantuvo con Lorca y que quiso que se dieran a conocer tras su muerte, ocurrida en Madrid el 20 de julio de 2010, así como otro material inédito que conservaba de su relación.

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Desde entonces han pasado dieciséis años en los que la extensa familia del albaceteño ha debatido sobre la conveniencia o no de hacer públicos estos escritos, lo que, finalmente, ha sucedido, coincidiendo con el documental de Manuel Menchón 'La voz quebrada'.

Víctor Fernández no duda en afirmar que, a pesar de que no exista ninguna foto de ambos juntos o ninguna carta de Ramírez de Lucas a Lorca, "está muy claro que entre ellos hubo una relación intensa, no fue algo de una noche y durante esos meses fueron pareja, con el poeta convertido en una suerte de mentor intelectual de Ramírez de Lucas".

Destaca, en este punto, la carta de tres páginas que le envió desde Granada, unos días antes de ser asesinado, "muy tierna y bonita en la que le da consejos sobre lo que debe hacer con su padre, con quien tenía mala relación, y, aunque también le dice que a él le han pasado cosas terribles, incluye una broma".

Fernández desvela que, una vez acabado el libro, le han explicado que Ramírez de Lucas cuando viajaba llevaba consigo en uno de sus bolsillos esta carta, así como el poema que le dedicó Lorca, porque temía perderlos.

Se conocieron gracias a que Ramírez de Lucas, entonces un joven de diecinueve años de Albacete que había ido a Madrid para estudiar Obras Públicas, participaba en el club Anfistora en los ensayos de la surrealista obra de teatro 'Así que pasen cinco años', de Lorca.

En aquel periodo, coincidió un día de forma casual con el escritor, que le doblaba la edad, en la calle de Alcalá, frente a la iglesia de San José, "en donde nuestras vidas se cruzaron para siempre, siempre, siempre, siempre", según deja anotado en uno de sus cuadernos.

Fernández reconoce que tanto a Maurier como a él les sorprendió leyendo sus escritos el "impacto" que le supuso que Lorca "le abriera parte de su mundo" y cómo Ramírez de Lucas, tras la muerte del poeta, vivió siempre con "una herida que no se cerró".

Sus textos, además, "son los únicos que hay de alguien que fue su amante, con una manera de explicar la relación que no habíamos leído antes".

"Biográficamente -ha proseguido- es muy importante porque hay momentos en los que incluso se adentra en cómo era su relación sexual, detalles que no teníamos hasta ahora de alguien que quiso mucho a Lorca".

Otra cuestión que les impresionó fue conocer que García Lorca le había regalado el manuscrito que escribió para el homenaje a Luis Cernuda, el último acto público de la Generación del 27, o que fuera la última persona con la que estuvo el poeta en Madrid antes de viajar a Granada para celebrar su santo junto a su progenitor en julio de 1936.

Juan Ramírez de Lucas, nacido en Albacete en 1917, fue un importante periodista cultural, redactor de la revista Arquitectura y del diario ABC, colaborador de varios medios, que a lo largo de su carrera entrevistó a personajes como Pablo Picasso, Joan Miró o Pablo Neruda, además de ser autor de varios libros.

Víctor Fernández tampoco obvia que fue el autor de un "espectacular" artículo literario sobre la llegada de los restos mortuorios de Juan Ramón Jiménez a Moguer, además de la persona que estuvo detrás de la primera exposición de Antonio López.

Por todo ello, entiende que se merece una calle en su ciudad natal.

Víctor Fernández tiene previsto presentar el libro en Barcelona el próximo día 23 junto al humorista Andreu Buenafuente. EFE

(Foto)

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