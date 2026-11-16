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Francesc Augé aplaza su eutanasia a enero para pasar las últimas navidades con su familia

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Barcelona, 16 nov (EFE).- Francesc Augé ha decidido aplazar hasta enero la eutanasia que tenía fijada para el 27 de noviembre para pasar las últimas navidades con su familia.

Así lo ha avanzado Cadena Ser y lo han confirmado a EFE fuentes del entorno de Augé, que en la actualidad tiene 56 años y sufre importantes secuelas en el movimiento y el habla derivadas de tres ictus y dos infartos.

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Augé tenía programada la eutanasia para el 27 de noviembre pero finalmente ha acordado posponerla hasta enero, sin desvelar la nueva fecha, porque no quiere perjudicar a su familia durante las fechas navideñas.

La decisión de Augé llega después de un largo periplo judicial que comenzó en agosto de 2024, cuando su padre recurrió la autorización de la Generalitat para que se le aplicara la eutanasia.

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A mediados del pasado mes de septiembre, Augé intentó suicidarse, por lo que tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario.

Tras más de dos años de proceso judicial, el pasado 1 de octubre el progenitor presentó un escrito en el juzgado número 5 de lo contencioso de Barcelona en el que renunciaba a proseguir con la batalla en los tribunales.

Finalmente, el juzgado archivó el pasado 19 de octubre la causa que impedía su eutanasia y la Generalitat la autorizó para el 27 de noviembre. EFE

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