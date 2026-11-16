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Feijóo anuncia un pacto nacional por mundo rural con fiscalidad específica, menos burocracia y control de fronteras

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes un pacto nacional por el mundo rural que incluirá, entre otras medidas, una fiscalidad específica para el sector, menos burocracia, mano de obra basada en una inmigración "ordenada" y más control de fronteras, de forma que lo que entre en España se produzca con las mismas normas que se exigen a los productores españoles.

"Yo no voy a pedir el voto del campo para exprimirlo más. Yo voy a pedir el voto del campo para ayudarlo un poco más", ha declarado durante la visita de Feijóo a la explotación agrícola y ganadera La Carbona (Lleida), junto al presidente del PP catalán, el candidato 'número uno' al Congreso, Roger Melero, y el presidente del PP de Lleida, Xavi Palau.

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Feijóo, en un acto electoral rodeado de vacas, ha justificado esta visita para "saldar algunas de las deudas" que el Estado tiene con este sector. "No vengo a regalar los oídos al sector agroalimentario y rural", ha afirmado, donde ha defendido "menos ideología, menos propaganda, más sentido común y más responsabilidad y rentabilidad para el que trabaja".

"MI ABUELA TENÍA GATOS Y ES EL MEJOR RATICIDA"

Al inicio de su intervención, --donde incluso usó su lengua materna para dirigirse a algunos gallegos presentes en el mitin-- ha subrayado que él viene de una aldea y, por tanto, "mamó" el medio rural. "Mi abuela tenía gatos y era el mejor raticida que os podéis imaginar, haciendo la economía circular que corresponde", ha exclamado.

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Feijóo ha acudido al acto con un Libro Blanco por el futuro rural de España que cuenta con más de 350 páginas sobre el medio rural, la agricultura y la pesca. Según ha añadido, es una guía para firmar un Pacto Nacional por la la agricultura, la ganadería, la pesca, los montes y la cadena de valor de todos estos sectores.

Ese pacto, ha proseguido, se firmará con "los verdaderos protagonistas" como son el agricultor, el ganadero, el pescador, los propietarios de montes, así como con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Además, ha señalado que esta guía "se someterá a votación" en el Congreso y de alcanzar la mayoría necesaria "entrará en vigor".

Además, ha indicado que ese Libro Blanco incluye tres compromisos básicos: el modelo de financiación autonómica tiene que tener en cuenta la ruralidad, la dispersión y el envejecimiento de la población; una fiscalidad específica para el sector rural, de forma que un joven que adquiera su primera vivienda para vivir en el rural no pagará impuestos; y no habrá una sola ley que aprueben sin valorar el impacto en la economía rural.

El líder del PP ha recordado que comprometió el Libro Blanco hace más de un año, "pensado y redactado" con "gente que sabe", es decir, con el propio sector, y que habla de "necesidades reales y de cosas concretas". "Lo que se compromete se ha de cumplir", ha proclamado, para poner el valor el cumplimiento de la palabra.

Feijóo ha admitido que el sector se levanta pensando "qué nueva obligación" tendrá que cumplir porque "el legislador no para de escribir". Por eso, y tras prometer menos burocracia, ha indicado que en el primer Consejo Europeo al que asista se sumará a la moratoria regulatoria que ya han pedido algunos países de la UE, y toda obligación que el Gobierno de España añada a la legislación europea "será derogada".

"EL CAMPO TIENE QUE DEJAR DE SER UN CAJERO AUTOMÁTICO"

"El campo tiene que dejar de ser un cajero automático", ha proclamado, para defender repartir el pago de impuestos en varios años fiscales tras una mala cosecha, la libre amortización y ayudas automáticas cuando haya temporales, ya que la Agencia Tributaria tiene localizados a los beneficiarios.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno también ha defendido mantener el presupuesto de la PAC, que "no puede ser más ambientalista que agraria". Según ha añadido, si gobierna no se levantará de la mesa hasta conseguirlo.

Feijóo también ha propuesto reforzar el control de fronteras para que lo que entre en España se produzca con las mismas normas que exigen a los productores españoles, al tiempo que ha apostado por la agricultura del carbono, y por un Pacto Nacional del Agua con modernización de regadíos, con una inversión de 40.000 millones de euros en infraestructuras hídricas.

En cuanto a la inmigración y la mano de obra, ha defendido programas en origen, cupos máximos y vías legales para una inmigración "legal, ordenada, vinculada a las necesidades" del mercado laboral. "El PP no va a ignorar los riesgos del fundamentalismo islámico, los vamos a enfrentar", ha advertido, para añadir que "la inmigración no puede servir de excusa para vulnerar las leyes".

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