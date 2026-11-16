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El Consejo de Estado celebra sus 500 años con una exposición en la Biblioteca Nacional

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Madrid, 16 nov (EFE).- La Biblioteca Nacional de España (BNE) ha presentado la exposición 'Cinco siglos del Consejo de Estado en España' para repasar los 500 años de historia de un órgano que es "una garantía de rigor y de reflexión muy importante para el modelo de Estado constitucional y de derechos democráticos que tenemos".

Así lo ha asegurado Calvo en la inauguración de la exposición este lunes en la Biblioteca Nacional, que, junto a el Consejo de Estado, Acción Cultural Española (AC/E) y la Fundación Amigos de la BNE (FABNE), ha organizado una muestra que podrá ser visitada en la Sala Jorge Juan de la Biblioteca Nacional de España hasta el próximo 14 de febrero de 2027.

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A lo largo de 500 años, el Consejo de Estado ha acompañado a cuatro dinastías hispánicas "e incluso ha convivido con dos repúblicas y modelos dictatoriales", ha señalado Calvo, que ha valorado su posición como presidenta de este órgano como "un regalo de la vida pública".

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, ha intervenido en el acto para valorar el papel de un órgano de gobierno que "ha sido testigo de todo lo que ha ido sucediendo en nuestro país" y que "es un símbolo de continuidad en un entorno cada vez más efímero y fugaz".

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También ha enfatizado en la importancia que refleja la continuidad del Consejo de Estado a lo largo de los últimos 500 años, pues "hay países que no tienen esos cinco siglos y España tiene instituciones que se han mantenido por todos esos años", ha reflexionado el ministro.

La labor del Consejo de Estado está reflejada en el artículo 107 de la Constitución como "el supremo órgano consultivo del Gobierno", algo que ha subrayado Bolaños como "un servicio público para hacer que los gobiernos tengamos mayor conocimiento y se nos asesore de una forma más precisa, más correcta y más adecuada".

La muestra ofrece un recorrido temporal a lo largo de toda la historia de un órgano político que ha acompañado a todos los modelos de Estado de España desde el reinado de Carlos I hasta la actualidad, y lo hace a través de documentos originales, pinturas y objetos históricos procedentes de numerosas colecciones e instituciones españolas.

El director de la Biblioteca Nacional, Óscar Arroyo, ha destacado el papel de la BNE como la "casa de la memoria" y que, con sus más de 300 años de historia, habla "de tú a tú" al Consejo de Estado como institución, siendo ambas "representantes de la permanencia de las instituciones en el devenir del Estado", ha añadido.

En total, cerca de 130 piezas componen una exposición que se centra en las principales figuras de este órgano de gobierno para repasar su historia y viajar en el tiempo con el fin de comprender su importancia en la formación del Estado español.

Entre los objetos más singulares de esta muestra se encuentran los textos originales del Estatuto de Bayona de 1808, promulgado por José Bonaparte, y de la Constitución de Cádiz de 1812, cedida por el Congreso de los Diputados, que es el lugar donde se conserva y del que tan solo había salido en una ocasión previamente, ha explicado el comisario de la exposición, Feliciano Barrios.

Barrios ha concluido afirmando, junto a la presidenta del Consejo de Estado, que "la historia de esta institución es también la historia de España". EFE

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