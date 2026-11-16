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Canarias tutela a 3.313 menores migrantes tras 835 nuevas acogidas en noviembre

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Santa Cruz de Tenerife, 16 nov (EFE).- Canarias tutela actualmente a 3.313 menores extranjeros no acompañados, con la incorporación de 835 nuevas acogidas en los primeros dieciséis días de noviembre, ha informado el Gobierno regional.

Las nuevas acogidas han pasado de 216 en septiembre a 347 en octubre y 835 en noviembre, de acuerdo con los últimos datos del Ejecutivo, que advierte de la presión creciente sobre los recursos de protección de la comunidad autónoma.

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha remitido una nueva carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir que España solicite a la Comisión Europea la activación de los instrumentos comunitarios planteados la pasada semana por el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner.

El objetivo es conseguir una implicación efectiva de las instituciones europeas, tanto en el refuerzo de la frontera como en la acogida, la atención humanitaria y la protección de las personas más vulnerables, señala el ejecutivo canario en un comunicado.

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Clavijo se trasladará a Madrid para participar este martes en una nueva reunión de la Comisión Interministerial de Migración y hacer un seguimiento de la ejecución de las medidas acordadas hace una semana, de manera que "los compromisos se traduzcan en actuaciones concretas y recursos efectivos sobre el terreno de forma inmediata".

El presidente reclama un incremento de los efectivos policiales, reforzar los dispositivos sanitarios y de emergencias y agilizar las derivaciones hacia otros territorios para aliviar la presión sobre El Hierro.

También pide un refuerzo de los efectivos y medios operativos de Frontex para mejorar la vigilancia y la gestión de la frontera exterior, así como la movilización de los fondos de contingencia y la Reserva de Solidaridad europea.

La activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para movilizar recursos sanitarios, logísticos y de alojamiento temporal es otra de sus demandas.

El presidente canario ha señalado que no entiende "cómo no se han activado de oficio ante la presión sin precedentes que está sufriendo Canarias, especialmente, la isla de El Hierro".

Según los datos provisionales de la Unidad de Información del Cuerpo General de la Policía Canaria, entre el 1 y el 16 de noviembre han llegado al archipiélago 11.657 personas en 118 embarcaciones, un 817,2 % más que las 1.271 personas contabilizadas en el mismo periodo de 2025 y del 124,4 % frente a las 5.194 registradas en 2024.

El Hierro ha recibido 97 de las 118 embarcaciones, el 82,2 % del total, una concentración que, según el Gobierno autonómico, ha incrementado la presión sobre los dispositivos de emergencia, los servicios sanitarios y los recursos de acogida de la isla. EFE

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