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'Black Friday' frena su empuje en un trimestre con productos más caros, según un informe

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Madrid, 16 nov (EFE).- El 'Back Friday', la campaña de ofertas de final de este mes, se mantendrá como el periodo de mayores compras entre noviembre y enero, pero pierde peso en un periodo de precios más elevados por la inflación, según un informe de la consultora KPMG.

El estudio define este trimestre como el 'Golden Quarter', el de mayor volumen de compras del año por las rebajas de noviembre/enero y la Navidad. En este periodo, el 65 % de los consumidores declara que piensa comprar en el 'Black Friday' (un 2 % menos que en 2025) y un 48 % se fijará más en las rebajas de enero (un 2 % menos).

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"El volumen de compras se equilibra entre los tres meses, pero con mayor peso de las ofertas en noviembre (incluye el Ciber lunes) que sobre el resto", señala el informe, efectuado sobre un cuestionario en línea y por móvil a 1.200 personas en España.

El gasto aumentará en este periodo, asegura el análisis, "pero no necesariamente" el consumo, con un presupuesto medio de 1.067 euros (un 10 % más) "impulsado" por un perfil de comprador más maduro. La mitad del presupuesto será para regalos, subraya el estudio.

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Sin embargo, solo el 36 % de los consumidores espera gastar más que en las mismas campañas de 2025 y el 54 % de ellos dice que se deberá a que los precios serán más altos que en el año anterior.

El estudio resalta sobre la inflación, por el repunte reciente (más del 4,9 %) y su efecto acumulado (más del 24 % en 5 años), que este efecto "volverá a tener especial protagonismo" en el trimestre venidero.

El estudio afirma que la incertidumbre del entorno, tanto nacional como internacional, "se ha vuelto estructural" e impacta, añade, en la confianza del consumidor e "induce al ahorro".

Esta situación, explica, "modifica" el comportamiento del consumidor y le convierte en "racional y selectivo", para comparar precios, mayor búsqueda de promociones y cestas más pequeñas.

Otras cuestiones no han cambiado con respecto a otros años y para estas fechas, de tal modo que el 51 % de los consumidores consultados ha aplazado en los últimos meses sus compras para ejecutaras ahora.

Por sectores y en comparación con el IPC de 2025, transporte (10,5 % más) y restaurantes y hoteles (4,9 % más) se verás más impactados por la elevada inflación, frente a 2,1 % de vestido y calzado.

No obstante, en el 52 % de las respuestas confirma que el comprador espera encontrar mejores descuentos que en el mismo periodo del año pasado, pero el 79 % tiene claro que comparará los descuentos.

La tienda física conserva, para el periodo venidero, el primer puesto en cuanto a los planes de dónde efectuar las compras (el 31,2 % del total), por delante del canal en línea (19,2 %).

Hasta un 50 % combinará ambas fórmulas para adquirir sus productos, anticipa el estudio, pero un 32,4 % de compradores prefiere interactuar con los artículos, frente al 37,4 % de consumidores en línea que creen que es más cómodo y ahorran tiempo.

En relación con el comercio electrónico, las compras mediante las plataformas pierden algo de peso. En 2025, hasta el 89 % preveía concretar sus compras por las plataformas, frente al 86 % que hará lo mismo este año.

En este capítulo destaca, igualmente, el protagonismo creciente de la Inteligencia Artificial (IA) para comparar precios y ofertas, con un 40 % de consumidores que aseguran que la usarán este año, frente al 29 % de hace un año.

"La IA ataca ya masivamente la decisión de compra", aseguran responsables del informe. EFE

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