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'Soy como tú', el documental sobre niños que migran solos que el odio ha vuelto necesario

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Laura López

Madrid, 15 nov (EFE).- Cuatro jóvenes migrantes que llegaron solos a España miran a cámara para decirle al público 'Soy como tú' en el nuevo documental de la Fundación Acrescere, un mensaje que parece obvio pero que se ha tornado necesario en un momento en el que los discursos de odio hacia este colectivo han escalado.

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Mensajes que tienen un efecto en jóvenes como Johanna (22), que llegó a España cuando tenía 12 años sin referentes adultos y quien, durante muchos años, ocultó a su entorno su trayectoria de vida, incluso a su pareja durante los primeros años de relación, por temor a ser rechazada.

"Ya me había pasado varias veces que la gente, cuando tú le cuentas estas historias, te mira con malos ojos de: 'Tú has hecho algo mal, por eso estás aquí'", relata en una entrevista con la Agencia EFE.

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Ella es una de las protagonistas del corto documental 'Soy como tú', estrenado esta semana como pistoletazo de salida de una campaña de la Fundación Acrescere para tratar de cambiar la mirada deshumanizadora que la entidad considera que se ha instalado en la sociedad en los últimos años hacia la infancia migrante no acompañada.

El cortometraje repasa la historia de cuatro jóvenes, Hiba (23), Saber (19), Yasin (21) y Johanna (22) -los tres primeros de origen marroquí y la cuarta, dominicana- que llegaron a España como menores de edad sin referentes adultos y, después de su paso por el sistema de protección, hoy viven una vida autónoma.

"No todo es lo que la gente piensa. La gente, por falta de conocimiento, te juzga, entonces a mí me gustaría que la gente sea consciente de que no todo es lo que ellos piensan, que se formen un poco más", lamenta Johanna, mientras trata de reprimir las lágrimas que comienzan a inundar en este momento sus ojos.

"Yo, por ejemplo, no estoy aquí porque quiero, yo estoy aquí porque yo sabía que en mi país no iba a tener el futuro que yo quería", explica la joven, que pide no fijarse en "lo malo" y sí en las personas que, como ella, "se matan haciendo muchas cosas para poder tener un plato de comida en su casa".

Después de estudiar mientras trabajaba durante años, Johanna ha conseguido por fin vivir de su empleo como higienista dental y tiene la mirada puesta en su sueño de estudiar odontología.

"Hay niñas que dicen 'Yo quiero ser como Johanna' porque yo he sido un buen ejemplo para ellas y yo les digo que no se rindan, que intenten ayudar lo más que puedan y que se formen un montón porque todo luego tiene su fruto", explica la joven.

La directora de Desarrollo Institucional de Acrescere, Jenifer Humanes, explica a EFE que la fundación trabaja desde 2009 con niños en situación de desamparo, muchos de ellos migrantes, un periodo en el que han podido observar cómo siempre ha operado el racismo hacia estos niños y adolescentes en menor o mayor medida.

Una situación que ha ido a más recientemente, con "algunos partidos políticos" que han contribuido a la estigmatización y deshumanización de este colectivo, etiquetándoles con calificativos como "menas" y relacionándolos con la delincuencia a través de "bulos y narrativas que no se corresponden con la realidad".

Una mirada a la que se han unido muchos medios de comunicación, que ha sido amplificada por las redes sociales, que "premian el odio, la crispación y la ansiedad", y que "la sociedad española ha comprado, lamentablemente", según la representante de la entidad.

También esta campaña llega en el "momento ideal" tras la crisis de Ceuta, en la que, para Acrescere, ha habido una "gestión lenta", sobre todo en relación a los niños, a los que se debía haber atendido "de manera urgente" derivándolos a hogares en la península. En este sentido, lamentan que haya autonomías que dicen apoyar a Ceuta y se niegan a recibir a estos menores.

Las oenegés que trabajan en el terreno estiman que hay aún cientos de menores de edad en situación de desamparo y 3.600 niños y adolescentes en el sistema de protección ceutí, que está completamente desbordado.

Estas cifras son incompatibles con el modelo de intervención que desde Acrescere defienden, centrado en cada persona individual y no en la "institucionalización": "Lo que queremos es darles un hogar y un hogar no puede ser un centro masivo, eso se explica solo", enfatiza Humanes.

Preguntada por su mensaje para los responsables políticos de cara a la campaña electoral que acaba de empezar, Humanes recurre a otro principio que debería ser básico pero que ya no lo es, como pone de manifiesto la campaña: "Les diría que hablen de los niños y niñas que llegan solos a España como personas". EFE

(Foto)

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