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Vaquero (PNV): PP-Vox nos tendrán enfrente, pero no cejaremos en trabajar por Euskadi

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San Sebastián, 14 nov (EFE).- La candidata al Congreso del PNV por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, tiene claro que un hipotético gobierno formado por PP y Vox tendrá "enfrente" a los jeltzales, quienes, no obstante, no renunciarán a negociar y trabajar por obtener beneficios para el País Vasco.

"Decimos claramente que vamos a estar en contra de un bloque PP-Vox, no vamos a posibilitar un Gobierno PP-Vox y además nos van a tener enfrente", advierte Vaquero en una entrevista con EFE, en la que, no obstante, asegura que, incluso en esas circunstancias, el PNV "no va a cejar nunca en trabajar para aquello que sea beneficioso para Euskadi".

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"Vamos a trabajar siempre en favor de Euskadi, siempre. Evidentemente, si el PP está con Vox, esto se complica bastante", explica la portavoz jeltzale en el Congreso.

A su juicio, por encima de los bloques enfrentados, a partir de las elecciones su partido tendrá que "pactar y acordar políticas públicas que beneficien a todos", aunque asume que será complicado hacerlo con el PP "con el programa electoral que ha presentado y las declaraciones que está haciendo".

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En el caso de una mayoría de PP y Vox el PNV deberá "contrarrestarla de la mejor manera que pueda". "Intentar poner pie en pared en defensa del autogobierno vasco y negociar, eso lo sabemos hacer", añade.

Vaquero, que prefiere no hacer caso a las encuestas -prácticamente todas auguran un descenso del PNV y un importante ascenso de EH Bildu- asume que las elecciones generales son las menos propicias para su partido porque "se polariza el voto con perspectiva España".

"Lo que decidimos en Euskadi el 29N no es si gobierna Pedro Sánchez o gobierna Alberto Núñez Feijóo. Decidimos los 18 diputados que vamos a enviar al Congreso, en quién confías para que defiendan bien tus intereses", ha explicado Vaquero, quien recuerda que, aunque las encuestas no les son favorables, cuando se pregunta por el partido que mejor defiende los intereses vascos "la contestación abrumadora es que es el PNV".

Indica que en el caso de que sea Sánchez quien precise del apoyo del PNV, los jeltzales negociarán en torno a la "agenda vasca" para garantizar el desarrollo del autogobierno y el reconocimiento nacional, además de políticas beneficiosas para los vascos tanto en materia social como económica. "Y vamos a ser exigentes en su cumplimiento", advierte.

Vaquero se muestra absolutamente convencida de que el PNV mantendrá el grupo propio en el Congreso -pese a que muchas encuestas prevén que no logrará cinco escaños- y lo considera muy importante habida cuenta del "seguidismo del PSOE" que, a su juicio, ha hecho EH Bildu.

"Lo que ha hecho EH Bildu ha sido decirle 'amén, amén' al partido socialista y quienes negociábamos todos los acuerdos éramos nosotros", sostiene.

De hecho, EH Bildu ya ha avanzado que ofrecerá su apoyo al PSOE "gratis" para evitar un gobierno de la derecha, lo que le sitúa como voto útil en Euskadi. "Pero un voto útil español, le falta perspectiva de Euskadi. ¿Dónde está Euskadi en estos momentos para Bildu?", se pregunta Vaquero.

Añade que cuando escucha hablar al diputado de EH Bildu Oskar Matute en el Congreso no sabe "si habla para Carabanchel o para Hernani". "Creo que se está desdibujando tanto para abarcar ese voto útil que ya parece más que está pidiendo un voto español más que un voto vasco", critica.

La portavoz nacionalista defiende la necesidad de caminar hacia un nuevo estatus político en Euskadi, ya que el Estatuto de Gernika se aprobó en 1979 y resulta necesario adaptar el autogobierno a nuevas realidades como la inteligencia artificial o la inmigración.

Vaquero intervino de una manera decisiva el jueves en la votación de los decretos de vivienda. Su voto fue determinante para aprobar el primero de ellos y rechazar el que pretendía establecer el alquiler indefinido.

"Muchas medidas del decreto aprobado eran para contrarrestar las lagunas que tenía la ley de vivienda de 2023, como la regulación del alquiler de temporada", explica la portavoz jeltzale, quien considera que dicho decreto contenía aspectos positivos para eliminar la especulación y proteger a los vulnerables.

El otro decreto, sin embargo, "no era de todo el gobierno, fue una cesión a Sumar" y nunca se negoció con los partidos de la oposición. Su efecto, indica, habría sido "retraer más vivienda de alquiler".

"Pero esto no entra en un eslogan, no puedo hacer un TikTok con esto", lamenta, al admitir que la posición de su partido, el único que votó diferente en cada decreto, ha podido no ser entendida.

Respecto a la huelga general del miércoles, expresa su respeto a quien la ejerció, pero critica a quienes, como el PSOE o EH Bildu, han pretendido "estar en los dos lados de la pancarta", ya que unos gobiernan tanto en España como en Euskadi, y los otros tienen "muchos alcaldes que pueden hacer muchas cosas" para favorecer el mercado de la vivienda. EFE

(foto)(vídeo)

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