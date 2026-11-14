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Tres accidente de camiones con un muerto cortan la autopista AP-7 en Tarragona y Barcelona

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Barcelona, 14 nov (EFE).- Tres accidentes con cuatro camiones implicados, en los que ha muerto una persona, obligan este sábado a cortar a la circulación la autopista AP-7 en el municipio tarraconense de Mont-roig del Camp en sentido Barcelona y, parcialmente, en el municipio barcelonés de Santa Margarida i els Monjos, también en dirección norte.

Uno de los accidente se ha producido cuando ha volcado un camión que transportaba lechugas en el kilómetro 273,1, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

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El segundo se ha producido en el kilómetro 274 de la AP-7 por un alcance entre dos camiones, choque en el que ha fallecido una persona.

Trànsit ha habilitado desvíos por la salida 281, entre los municipios de Vandellòs y L'Hospitalet de l'Infant para volver a enlazar con la AP-7.

La autopista se encuentra también cortada en sentido Barcelona a la altura de Santa Margarida i els Monjos, donde se puede circular solo por un carril.

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En este caso, el siniestro se ha registrado al chocar un camión y una furgoneta. Trànsit ha habilitado desvíos alternativos por la carretera C-32 y por la N-340.

El director del SCT, Ramón Lamiel, ha adelantado en declaraciones a la emisora RAC1 que la autopista no podrá abrirse al tráfico en Montroig del Camp, como mínimo, hasta dentro de unas diez horas. EFE

(Video)

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